倉敷警察署 倉敷市で無免許で衝突事故を起こし、女性にけがをさせて逃げたとして、住所不詳・職業不詳の男（29）が4月6日、逮捕されました。男は、知人の女性に身代わりを依頼した疑いも持たれています。 無免許過失運転致傷、ひき逃げ、犯人隠避教唆の疑いで逮捕されたのは、住所不詳・職業不詳の男（29）です。 警察によりますと、2026年2月16日午後11時30分ごろ、男は運転免許がないにもかかわらず倉敷市川入の市道で