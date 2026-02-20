昨年3月に左ヒザACLを断裂したマブスのカイリー・アービングが今季全休

2月19日（現地時間18日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、カイリー・アービングが昨年3月に負った左ヒザの前十字靭帯（ACL）断裂から回復を続けていくため、今シーズン残り試合を全休すると発表した。

NBAキャリア14年目の昨シーズン。50試合の出場で平均24.7得点4.8リバウンド4.6アシスト1.3スティールを残していたカイリーは、今シーズン1試合も出場しておらず、シーズンを全休することとなった。

リリースの中で、チームは「リハビリでは着実に前進しています。残りのシーズンで、チームとも積極的に関わっていきます」と発表していることから、試合には出場しないものの、カイリーはコート内外でマブスを支えていくとのこと。

オールスターブレイクの時点で、マブスはウェスタン・カンファレンス12位の19勝35敗。今月6日に成立した3チーム間トレードで、主力のアンソニー・デイビスのほか、ディアンジェロ・ラッセル、ダンテ・エクサム、ジェイデン・ハーディーを放出。

その見返りに、ワシントン・ウィザーズからクリス・ミドルトン、マービン・バグリー3世、AJ・ジョンソン、シャーロット・ホーネッツからタイアス・ジョーンズ、さらには複数のドラフト指名権を獲得している。

新人王候補クーパー・フラッグとカイリーの共演が期待されていたが、両選手のコート上における共演は、来シーズンまでお預けとなった。