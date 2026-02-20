「SAKURA2026 ハンディーステンレスボトルピンクベージュ」500ml 5600円

春空を舞う桜をイメージしたステンレスボトルは、淡い色調にラインアートのきらめきと繊細なパール加工が華やかさを添えます。手に取るたびに春の訪れを感じさせてくれますよ♪

「SAKURA2026 ステンレスボトル グリッターピンクベージュ」355ml 4750円

全体にキラキラと輝くグリッター加工が施されたステンレスボトルは、きらめきの中に咲き誇る桜の花が印象的。派手になりすぎない少し落ち着いたカラーが大人かわいい♪

「SAKURA2026 ステンレスTOGOボトルピンクベージュ&ゴールド」473ml 5550円

フタにロック機能が付いているカップのような形のステンレスボトル。上品なピンクベージュのボディに、エンボスで表現されたサイレンロゴを囲むように咲く桜の花は、繊細なタッチで描かれていてとても華やか。

「SAKURA2026 ステンレスボトルメタリックライトピンク」473ml 4950円

ライトピンクのメタリックベースに描かれた、繊細な桜が印象的なステンレスボトル。春の訪れを感じる、華やかで優美なデザインに心が躍ります♪ こちらもフタにロック機能が付いていて便利！

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 ステンレスボトルメタリックピンク」473ml 5150円

満開の桜が描かれたステンレスボトルは、オンラインストア限定グッズ。シンプルさと華やかさが組み合わさった春らしいアイテムです。このステンレスボトルを手におでかけするのが楽しみになりそう♪

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 ステンレスロゴボトルマットピンク」473ml 4950円

ミルクボトルのようなフォルムに、エンボス加工で施されたサイレンロゴ、そしてマットピンクの淡いカラーがキュートなステンレスボトル。サイレンロゴの周りにさりげなく桜が描かれたデザインは、春らしさのあるシンプルなデザインが好きという方におすすめ♪



遊び心満載！ カラーチェンジングタンブラー

「SAKURA2026 カラーチェンジングボトル」473ml 3450円

※冷たい飲み物専用。写真・右はカラーチェンジングイメージ

風に舞う桜が描かれたボディには、細かなホログラムの加工がされていて、キラキラと輝く様子が繊細で可憐なイメージ。2重構造になっているので、水滴が付きにくいのがうれしいポイント。冷たいドリンクを入れると透明からピンクにカラーチェンジする様子も楽しめます。

「SAKURA2026 カラーチェンジングタンブラー」473ml 2900円

※写真・右はカラーチェンジングイメージ

温かい飲み物を入れると、赤色から透明にカラーチェンジするタンブラー。本体にはゴールド箔の加工がされ、ドリンクを飲む動作に合わせて揺れ動くスパンコールの輝きも楽しむことができます。赤色に白い桜の花が映える、華やかなデザインが印象的。

「SAKURA2026 カラーチェンジングコールドカップタンブラー」710ml 3450円

※冷たい飲み物専用。写真・中央、右はカラーチェンジングイメージ

冷たい飲み物を注ぐと、本体の色が鮮やかな濃いピンクに変化するコールドカップタンブラー。 表面の繊細な凹凸が光を受けてキラキラと輝く様子は、カラーチェンジとともに楽しめます。桜モチーフのストローキャップは取り外し可能なので、気分やシーンに合わせて使い分けて♪



「SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYシャイニーピンクグラデーション」414ml 5200円

桜を思わせる淡いピンクのグラデーションに、繊細なきらめきを添えるパール加工が施されたSTANLEYの3WAYステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができて、さまざまなシーンに合わせて使える万能なタンブラーです。

「SAKURA2026 ステンレスボトルSTANLEYシャイニーピンクグラデーション」473ml 6400円

3WAYステンレスタンブラーと同じ、淡いピンクのグラデーションが印象的なステンレスボトル。ワンタッチでフタを開けられるのが便利♪ バッグに入れるのにちょうどいいサイズ感もGOOD！

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYマーブル」414ml 5350円

フタのカバーパーツを回転させることで3通りの使い方ができまる便利なタンブラーがオンラインストア限定デザインで登場。淡いピンクに繊細なマーブル模様は、まるで大理石のようにエレガントな雰囲気を感じさせてくれます。



「SAKURA2026 マグマーブル」355ml 2750円

底の部分にナチュラルな素材感のクレイを使用したマグは、淡いピンクのマーブル模様が桜を感じさせてくれます。サイレンロゴはエンボスで表現されて、モダンでスタイリッシュな印象。

「SAKURA2026 耐熱グラスマグメダルピンクグラデーション」355ml 3500円

淡いピンクのグラデーションが上品な耐熱グラスマグ。アンティーク調の小さなメダルで表現したサイレンロゴがオシャレ♪ シンプルなデザインなので、いくつか揃えたり、ギフトにするのもおすすめです。

「SAKURA2026 耐熱グラスマグゴールド」355ml 3500円

底面のゴールドのリングが印象的なこちらのマグは、ゴールドを基調としたデザインに、桜の花にふんわりと使われたピンクがポイント。甘すぎず大人っぽいデザインなので、さわやかな桜デザインが欲しいという方におすすめ。

「SAKURA2026 グラスタンブラーピンク」473ml 3500円

グラスの透明感とやさしい桜のデザインが調和したデザインで、淡いピンクのグラスに桜が映えます。繊細に描かれた桜はエンボス加工が施されていて立体感のある仕上がりに。フタとストローがセットになっているのもうれしい♪

「SAKURA2026 2WAYステンレスカップ / ホルダー マットピンク」355ml 3000円

直接ドリンクを注いで使うことはもちろん、テイクアウトカップをそのまま入れることでカップホルダーとしても使える2WAYステンレスカップです。桜を思わせる淡いピンクのカラーや、背面のカスタマイズボックスにさりげなく描かれた桜の花びらがかわいい♪



「SAKURA2026 リユーザブルカップ」473ml 600円

リユーザブルカップの繊細なタッチで描かれた桜は、上品な華やかさがあって、春のあたたかな雰囲気を感じさせてくれます。

「SAKURA2026 リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」1250円（「SAKURA2026 リユーザブルカップ」とのセット価格）※リユーザブルカップのフタ専用です。店舗で提供しているペーパーカップのフタには使用しないでください。

リユーザブルカップとセットで購入できる、ベアリスタのドリンクホールキャップ。桜の首飾りや桜のフェイスペイントをした、春を楽しむベアリスタがとってもキュート♪



「SAKURA2026 ベアリスタキーチェーン」2500円

毛足の長いライトピンクのボアを用いたベアリスタキーチェーンは、淡い桜カラーのドレスを着た、かわいらしいデザインです。STARBUCKSのシグネチャーロゴを印刷したレザー調の桜型チャームと、ピンクゴールドの金具がデザインのアクセントに。

「SAKURA2026 保冷トートバッグ」2500円

ナチュラルな風合いの本体素材に、細かな縦のキルティングを施したトレンド感のあるデザインで、STARBUCKSロゴと桜の花びらを刺繍で表現。サイレンロゴを型押ししたファスナーと、チャームを取り付ける金具部分のピンクゴールドがかわいらしさをUP♪

「SAKURA2026 ボックス入りコースター シャイニーピンク」2000円

動かすたび桜型のグリッターがきらめく華やかなコースター。桜の形をしているうえに桜のイラストも描かれていて、まさに桜づくしでコーヒータイムを彩ってくれます♪ 滑りにくいシリコンカバー付きなのもうれしいですね。

【オンラインストア限定】「SAKURA2026 カフェマット」2500円

オンラインストア限定で、繊細な桜をメタリックピンクで表現したカフェマットもラインナップされています。丸めて持ち運べる便利なゴムバンド付き！ お気に入りのマグやタンブラー、コースターを並べれば、春のカフェタイムが華やかに♪

「SAKURA2026 スターバックスキャンパスリングノート」（ベージュ／ピンク）各650円

※ページ数:100ページ、方眼

毎年人気の桜デザインが今年も登場！ 表紙と裏表紙には、主にスターバックスの店舗で使用したミルクパックの再生紙を使用しています。春らしいデザインで、手元にあるだけで気分が上がる、新生活のお供やギフトにもぴったりのノートです。



「SAKURA2026 スターバックスミニポーチギフトピンク（ドリンクチケット付）」1500円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年2月18日（水）〜8月16日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとカップ型のポーチがセットになったギフトアイテム。ポーチはリップやカードなどを入れるのにちょうどよいサイズで、カラビナが付いているのでバッグなどに取り付けることも可能！ グリッターのラメがきらきらとした、明るいピンク色のデザインがかわいい♪

「SAKURA2026 ベアリスタメッセージギフト（ドリンクチケット付）」1650円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年2月18日（水）〜8月16日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

春らしいピンクのドレスを着たベアリスタがかわいいメッセージギフト。ドリンクチケットが付いたメッセージカードをベアリスタの両手に挟んで贈ることができます。ベアリスタのマスコットにはループがついているので、ボールチェーンなどをつければチャームとしても使えますよ♪

「SAKURA2026 スターバックスミニカップギフトピンク（ドリンクチケット付）」1150円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年2月18日（水）〜8月16日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。セットになっている巾着の生地は、キラキラとした透け感のあるラメが入っていて大人かわいい♪ ミニカップは小物入れとしても使えますよ。

「SAKURA2026 ビバレッジカードピンク（ドリンクチケット付）」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年2月18日（水）〜8月16日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

メッセージにドリンクを添えて贈るというコンセプトの、ドリンク引換チケット付メッセージカード。 人気のカップ型に桜のアートワークを並べた華やかなデザインで、春に向けてのギフトにもぴったりです♪

「SAKURA2026 ビバレッジカードギフト（ドリンクチケット付）」750円

【ドリンク引き換え有効期間】2026年2月18日（水）〜8月16日（日）

【ドリンク交換チケット】 700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

こちらのドリンク引換チケット付メッセージカードは、卒入園・入学をはじめ、異動や転勤などが多いこれからの季節、さまざまなシーン＆用途で使える汎用性のあるカードです。水色をベースに花束をイメージしたデザインは、年代や性別を問わず幅広い方に贈ることができます。



「SAKURAシーズン」新作グッズをご紹介しましたがいかがでしたか？

多彩なラインナップで、あれもこれも欲しくなるアイテムばかりでしたよね♪

桜の花をあしらったデザインはこれからの季節にぴったり。

自分用にも贈り物にもおすすめなので、気に入ったアイテムをぜひ手に取ってみてくださいね！



■「SAKURAシーズン 2026」新作グッズ

販売期間：2026年2月18日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

