Photo: 山田洋路

2026年2月6日の記事を再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「もう、濡れた傘に振り回されることはなさそう」そう思える理由は、ストレスのない自動開閉機構と、閉じた際にしずくを内側に留める逆折りたたみ式にありました。

シリーズ最軽量、「NURASAN-J23」を、実際に使ってみてわかった魅力をご紹介していきます。

毎日持ち歩いても苦にならない軽さ

Photo: 山田洋路

今回試した「ネイビー」は、すごく爽やかな印象！ 雨傘としてはもちろん、日傘として差していても重苦しさがないのがいいですね。さらに実重量も軽い。正直、これだけ機能が詰まった傘は「重い」イメージだったのが、370gという軽さには驚きました。

これは従来モデルから18％も軽量化されているらしく、手に持ってみると、大きめのボトル缶コーヒー1本分くらいの感覚です。

これなら毎日バッグに入れておいても、負担に感じにくいんじゃないでしょうか。

強風下での安定性。しなる骨と「小指」のサポート

Photo: 山田洋路

今回、あえて風の強い日に使ってみたんですが、釣り竿にも使われるグラスファイバー製の親骨が、風に合わせてしなやかにしなります。

安価な傘にありがちな「バサッ」と裏返る気配もなく、安心感がありました。特に印象的だったのが、持ち手のカタチ。小指が自然と引っかかるフックデザインが、握力をしっかりサポートしてくれました。

スムーズな自動開閉と、楽になった「縮める」動作

Photo: 山田洋路

ボタン1つでパッと開く自動開閉は、荷物が多いときや、車から降りる一瞬に本当に重宝するシステムです。片手で動作できるスムーズさは、1度使うと戻れそうにありません。

こういう傘って「閉じるときに力がいる」のがネックだったんですが、「NURASAN-J23」はスプリングの負荷が12％軽減されているらしく、それほど力まなくても「スッ」と縮められました。

さらに、縮める途中で手を離してもストッパーが効く「飛び出し防止機能」まで付いているのは、実用的な特長です。

水滴を閉じ込める逆折りたたみ構造。周りもバッグ内も濡らさない

Photo: 山田洋路

土砂降りを想定してペットボトルの水でテストしてみましたが、傘を閉じると、濡れた面が内側にくるんと巻き込まれます。

外側に触れても手が濡れないのが、とにかく快適！ 閉じた後に自分の身体や周りのモノを濡らさなくて済むのは、大人としてスマートに振る舞える大きなメリットでした。

さらに、専用ケースの内側には吸水性のあるマイクロファイバーが採用されています。180°開くファスナーのおかげで、濡れた傘も包むようにサッと収納完了。しばらく歩いてからバッグの中を確認しても、ほかの荷物が濡れている様子はありません。

「NURASAN-J23」は、持ち運びやすく開閉もスムーズな、とても実用的な製品でした。雨の日はもちろん、紫外線99％カットで日差しもしっかりガードしてくれるので（※自社調べ）、1年中頼れる相棒になってくれそうです。

万が一のときも、1年間の無償修理・交換保証が付いているのは安心ですね。まずは30日間の満足保証を利用して、その実力を試してみませんか？ 「NURASAN-J23」のスペック詳細は以下からチェックしてみてください。

濡れるスキを与えない。雨でも汗でも濡らさない傘で365日通勤が快適 6,890円 超早割、一般発売予定価格より1,910円OFF machi-yaで見る

＞＞濡れるスキを与えない。雨でも汗でも濡らさない傘で365日通勤が快適

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。