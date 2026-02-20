この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【キタ！ガスケット】ついにロジクールからも、コトコト系と呼ばれるガスケットトキーボードが登場しました。『 ALTO KEYS K98M』をレビューします」を公開した。ロジクールから発売されたガスケットマウント搭載のメカニカルキーボードを、その独特な打鍵感とデザイン性の観点から徹底解説している。

戸田氏は、本製品最大の特徴であるガスケットマウント構造について、キーの下に特殊なマウントやクッション層が配置されていることで「独特な音と打ち心地」が実現されていると解説。実際のタイピング音を披露し、「コトコト」という心地よい音色に加え、「石を打っているような」と表現する硬質感のある手応えを高く評価した。一般的なメカニカルキーボードの「カチカチ」という音とは異なり、穏やかでまろやかな印象だという。
デザイン面では、筐体全体がうっすらと内部構造を透かして見せる「セミスケルトンボディ」に注目。バックライトを点灯させると、透明感のあるボディの中で光が拡散し、「間接照明っぽいセンスの良い光り方」を楽しめると絶賛した。機能面では、専用ソフト「Logi Options+」によるAIプロンプトビルダーの呼び出しや、最大3台のデバイス切り替えに対応する利便性も紹介された。

価格は1万8590円。戸田氏は「あと2000円安ければ80点を超えた」としつつも、78点という高得点を付けた。「毎日打つものだから、ちょっとぐらい奮発してもいい」と述べ、音とデザインを愛でる高級キーボードとしての完成度に太鼓判を押している。

YouTubeの動画内容

03:41

独特な打ち心地を生む「ガスケットマウント」構造の解説
04:00

「石を打っているよう」心地よいコトコト音の実演
07:49

セミスケルトンボディが美しく光るバックライトの確認
10:55

78点の高評価！価格に対する本音と総評

関連記事

【超小型だぜ】10.5インチの超小型ノートパソコン「Tenku Note Pro」をレビュー。本体は高級感バッチリです

【超小型だぜ】10.5インチの超小型ノートパソコン「Tenku Note Pro」をレビュー。本体は高級感バッチリです

 【フラッシュ付き】これは面白いですね。バッテリー内蔵のカメラグリップで撮影しやすくなります。「TELESIN マグネット式撮影グリップ＆ライト」をレビュー

【フラッシュ付き】これは面白いですね。バッテリー内蔵のカメラグリップで撮影しやすくなります。「TELESIN マグネット式撮影グリップ＆ライト」をレビュー

 【情報まるわかり】ディスプレイ付きケーブル 「MATECH PowerSight 240W」とAppleWatchに充電できる「MagOn Watch Slim 5000 アップグレード版」

【情報まるわかり】ディスプレイ付きケーブル 「MATECH PowerSight 240W」とAppleWatchに充電できる「MagOn Watch Slim 5000 アップグレード版」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
戸田覚　ビジネス書作家　株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube