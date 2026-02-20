【キタ！ガスケット】ついにロジクールからも、コトコト系と呼ばれるガスケットトキーボードが登場しました。「 ALTO KEYS K98M」をレビューします
IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が運営するYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【キタ！ガスケット】ついにロジクールからも、コトコト系と呼ばれるガスケットトキーボードが登場しました。『 ALTO KEYS K98M』をレビューします」を公開した。ロジクールから発売されたガスケットマウント搭載のメカニカルキーボードを、その独特な打鍵感とデザイン性の観点から徹底解説している。
戸田氏は、本製品最大の特徴であるガスケットマウント構造について、キーの下に特殊なマウントやクッション層が配置されていることで「独特な音と打ち心地」が実現されていると解説。実際のタイピング音を披露し、「コトコト」という心地よい音色に加え、「石を打っているような」と表現する硬質感のある手応えを高く評価した。一般的なメカニカルキーボードの「カチカチ」という音とは異なり、穏やかでまろやかな印象だという。
デザイン面では、筐体全体がうっすらと内部構造を透かして見せる「セミスケルトンボディ」に注目。バックライトを点灯させると、透明感のあるボディの中で光が拡散し、「間接照明っぽいセンスの良い光り方」を楽しめると絶賛した。機能面では、専用ソフト「Logi Options+」によるAIプロンプトビルダーの呼び出しや、最大3台のデバイス切り替えに対応する利便性も紹介された。
価格は1万8590円。戸田氏は「あと2000円安ければ80点を超えた」としつつも、78点という高得点を付けた。「毎日打つものだから、ちょっとぐらい奮発してもいい」と述べ、音とデザインを愛でる高級キーボードとしての完成度に太鼓判を押している。
