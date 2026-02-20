●きょう20日(金)～3連休にかけて 一段と春先取りの暖かさに

●3連休は日曜日は雲増加で一部にわか雨も

●連休明けで 少々まとまった雨に

昨夜から今朝にかけて、西日本付近は気圧の谷の雲が通過しています。ただし、この雲はあまり発達の気配はありません。きょう20日(金)午後になると、この雲は県内を通り過ぎていく見込みで、県内は午後ほど日ざし十分の空模様となりそうです。





今週末からの3連休は、日曜日が気圧の谷の通過で少し雨の可能性はありますが、ここでは降っても量はわずか、とみられます。また、この連休中は南風により一気に暖かさが増し、日曜日は最高気温が20度に届く可能性もあるなど、一段と春を先取りする暖かさとなりそうです。





一方で連休明けには西日本に低気圧が接近し、このタイミングでは、かなり久々に本降りの雨になる、とみています。

この冬は降水量が少なく、空気の乾燥した日々でもあり、最近、火災のニュースも多いです。また、取水制限が行われているダムもあります。連休明けの雨は、久々のシッカリ潤いをもたらす雨にはなりそうですが、これだけで冬の間に続いた少雨を一気に解消できるかどうかは、まだ未知数な面がありますので、水は大切に使う、火災などに十分気をつける、などの心得は引き続き、しっかりお願いします。





きょう20日(金)の県内は、昼頃にかけては雲の多い空ですが、大きな天気の崩れはありません。午後は次第に雲は減って日ざし十分の陽気になるでしょう。





日差しが届いてくるとともに順調に気温上昇。日中の気温は全般に15度前後まで上がる見込みです。全般に3月並みの暖かさとなります。





週末からの3連休は、南風が流れ込んで一段と気温上昇。日曜日は最高気温が20度に達する可能性もあります。一方、その日曜日は気圧の谷の通過で雲が増え、一部にわか雨も。また、一時的に黄砂飛来の可能性もあります。3連休中は雨は降っても量はごくわずかですが、連休明けの火曜日は久々に本降り…少々まとまった雨になるでしょう。





今週、スギ花粉の飛散量が一気に増えてきました。きょう20日(金)も暖かさが増すにつれて一段と花粉が飛散しやすくなる予想です。

花粉シーズンも早くも正念場の時期に入りつつあります。万全の対策で乗り越えていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）