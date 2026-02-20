この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて、「余計なことを考えるから集中できないんだよ！」と題した動画を公開した。多くの人が悩む「集中力」について、脳科学の知見と自身の経験を交えながら、その阻害要因と対処法を解説した。



茂木氏は冒頭、「集中の入り方に気をつけていただきたい」と切り出し、自身もかつてはスムーズに集中状態に入れない経験があったことを明かす。仕事から離れていたり環境が異なったりした際に、「こんなに離れていた」「勉強するのが遅い」「失敗した」といったネガティブな感情や、「今からやっても遅い」という焦りが生じることがあるという。茂木氏は、こうした「余計なこと」を考えて「うだうだ、ぐだぐだ」してしまう状態こそが、集中への没入を妨げていると指摘した。



その上で茂木氏は、「過去や今までの経緯はともあれ、今ここからしか自由にならない」と断言する。過去を変えることはできないため、「今ここから集中してパッと入るしかない」という姿勢が重要であり、これをインターネット接続サービスの用語になぞらえて「ベストエフォート（最大限の努力）」と表現した。過去の失敗や遅れを悔やむのではなく、その時点から最大限のパフォーマンスを発揮することに意識を向けるべきだという考え方である。



さらに茂木氏は、集中に入るプロセスを「引き算の話」だと定義した。集中力とは能動的に何かを付け足すことではなく、現在の課題に向き合うことを阻害する「邪魔するもの」を除去する作業であると説明する。「余計なことを考えない」ことこそが、集中状態へ至るための最短ルートであり、雑念を捨てて「すっと集中に入れば、本当にすっきりした気持ちのいい人生を送ることができる」と語った。



動画の最後で茂木氏は、そうした研ぎ澄まされた集中の先にこそ「成長という奇跡が待っている」と強調。「今ここからどれくらい集中するかで自分が成長していける」と述べ、余計な思考を引き算し、目の前の課題に向き合うことの重要性を説いて動画を締めくくった。