東京・赤坂のサウナ店で施設を利用していた夫婦が死亡した火事で、過去にも別の部屋で利用客がサウナ室内に閉じ込められるトラブルがあったことが、新たにわかりました。

■いまはひっそり…夫婦死亡した個室サウナ

夫婦が亡くなった「個室サウナ」は、いま…。

「店の明かりは消えひっそりとしています」

「2月の初めぐらいですかね。多分関係者の方が荷物を全部出して、トラックに全部荷物をのせて、最後に出ていって終わったみたいな」

──それ以降あまり出入りも？

「その後は全くないですね」

このサウナ施設で亡くなった、美容院経営の松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）の夫婦。去年12月、施設を初めて利用した2人は、サウナ室内に閉じ込められました。

原因は、サウナ室内の出入り口の木製のドアノブが、内側と外側で、両方とも外れたこと。当時、非常ボタンの受信盤は電源が入っていなかったといいます。

警視庁は、サウナ店を業務上過失致死の疑いで、いまも捜査を続けています。

■ドアノブ外れ…過去にも同様のトラブル

こうした中、19日に新たに動きがありました。

警視庁が、業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入ったのは、千葉県にあるサウナ店の関連会社です。

また、捜査関係者への取材で、3つの新たな事実も明らかになりました。その1つが、過去にも同様のトラブルが起きていたということ。

別のサウナ室でも、内側のドアノブが外れ、利用者が一時閉じ込められていたというのです。

この時は、サウナ室の外にいた利用者がドアを開けて救出することができたため、大事には至らなかったということです。

また、夫婦が閉じ込められた部屋のドアノブは、火事の前に少なくとも2回交換されていたことが新たにわかりました。

■前社長「押戸の提案」断ったか

そして、警視庁が行った運営会社社長への事情聴取の内容です。

運営会社社長

「取締役に就任して以降、ドアノブの取っ手が壊れたりぐらついたりということが何回かあった。業者に修理を依頼したら『安全性の観点からドアノブを押戸のタイプに交換した方がいい』と打診された」

運営会社社長は業者の指摘を受け、前社長に「押戸への交換」を提案したといいますが、「前社長は安全性よりも、サウナ室へのこだわりを選んだ」と話したということです。



運営会社社長

「前社長に普通の押戸にしましょうと相談したら『密閉性が保てなくなる』と断られた」

マネージャーとされる女性も「ドアノブについては、持ち手が壊れたとか脱落したことが過去にもあった。前社長に押戸の提案をしたが断られた」と話したといいます。

警視庁は、最終的な経営の決定権は、サウナ店の前の社長が握っていた可能性があるとみています。

