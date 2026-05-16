栃木・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は現場から逃走していた少年1人を新たに強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件は上三川町の住宅で親子3人が押し入ってきた複数の人物に襲われ、富山英子さん（69）が胸などを刺されて死亡し、息子2人もけがをしたものです。警察はこれまでに現場付近にいた16歳の高校生の少年を強盗殺人の疑いで逮捕していますが、15日新たに現場から逃走していた別の少年1人を