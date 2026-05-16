14日、栃木県上三川町の住宅で69歳の女性が殺害され高校生が逮捕された強盗殺人事件で新たな展開です。警察は逃走していた16歳の少年を15日夜に緊急逮捕しました。警察によりますと強盗殺人の疑いで新たに逮捕されたのは神奈川県相模原市の自称・高校生の16歳の少年です。少年は14日、仲間と共謀し強盗目的で栃木県上三川町の住宅に侵入し金品を物色中に住人の富山英子さんの胸などを突き刺すなどし殺害した疑いがもたれています。