この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「auスマホ分割払いの大改悪を解説！結局『〇〇で買って〇〇で売る』が最強」と題した動画を公開した。



おにまる氏は、auが発表した新たな端末購入プログラム「スマホトクするプログラム＋」について詳細に解説。2026年2月26日から開始される同プログラムでは、端末を返却するだけでは最大2万2000円の手数料が発生するという事実を指摘した。



動画によると、従来のプログラムでは2年後に端末を返却すれば残価の支払いが免除され、実質半額程度で利用できた。しかし、新プログラムでは「端末返却時にauで再度機種変更」を行わない限り、高額な手数料が請求される仕組みに変更されるという。おにまる氏はこれを「2万2000円の手切れ金を払わないとauからは抜け出せませんよ」という強力な囲い込み戦略だと分析した。同様の仕組みはソフトバンクでも「新トクするサポート＋」として既に行われており、楽天モバイルの三木谷浩史氏が短期解約を繰り返す「ホッピング」行為に苦言を呈していることからも、業界全体がユーザーの囲い込みを強化している現状が浮き彫りになった。



これに対し、おにまる氏は「自分で買って自分で売る」方法こそが最も合理的だと結論付けた。Apple公式や楽天モバイルなどで端末を一括購入し、2年後に中古市場（メルカリやソフマップ等）で売却する場合の試算を提示。キャリアのプログラムを利用して手数料のリスクを負うよりもトータルコストが安くなるケースが多く、何より「縛りがない」点がメリットだと強調した。おにまる氏は、キャリアの施策変更に振り回されないためにも、公式一括購入と自己売却の組み合わせが「最強」であると推奨し、賢い消費行動を呼びかけた。