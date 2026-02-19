芳根京子、ミニスカ×タイツで美スタイル際立つ「お顔小さい」「ぬいぐるみに負けない可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】女優の芳根京子が2月18日、自身のInstagramを更新。自身が日本版で主人公の声優を務めるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のぬいぐるみたちとのショットを公開した。
【写真】28歳人気女優「お顔小さい」抜群スタイル際立つミニスカショット
芳根はビーバーやロケット、じゃがいもなどの絵文字と、映画『私がビーバーになる時』のハッシュタグを添えて複数枚の写真を投稿。同映画のキャラクターたちのぬいぐるみを手にしており、ブラウンのワンピースと黒いタイツのコーディネートで、抜群のスタイルを見せている。
この投稿に「お顔小さい」「ぬいぐるみを抱く京子ちゃん尊い」「すごく嬉しそうに抱っこしてる」「ぬいぐるみに負けない可愛さ」「天使みたいに愛らしい」「脚のラインが綺麗」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
