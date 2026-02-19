この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【1か月予報】2月下旬はかなりの高温 3月前半は寒の戻りか」と題した動画を公開した。気象庁が2月19日に発表した1か月予報を基に、2月下旬に予想される「かなりの高温」と、3月に入ってからの「寒の戻り」による激しい寒暖差について解説している。



動画ではまず、向こう1か月の平均気温が全国的に高い確率（50%）であると紹介された。特に2月25日頃からは「高温に関する早期天候情報」が発表されており、松浦氏は「この時期としては記録的な高温になる可能性もある」と指摘する。平年差でプラス2.5度から3.0度以上の高温が予想されており、これは冬型の気圧配置が持続しにくい大気の状態に起因するという。専門天気図の解析によると、フィリピン付近の対流活動が活発なラニーニャ傾向により、偏西風が大陸付近で北に蛇行していることが示された。これにより日本付近への寒気の流入が阻害され、アリューシャン低気圧も弱まるため、「西高東低」の冬型気圧配置が弱まると解説した。



一方で、松浦氏は単に暖かいだけではないと釘を刺す。3月に入ると大陸のシベリア高気圧が一時的に強まり、寒気が流れ込む「寒の戻り」のタイミングがあるという。1か月全体で見れば高温傾向だが、その内実は「ものすごく気温が高くなる時期と、平年より低い時期が相殺された結果」であり、日々の変動は非常に大きくなると予測される。また、これまで太平洋側で続いていた少雨傾向については、低気圧や前線の影響を受けやすくなることで解消に向かい、平年並みの降水量に戻るとの見通しを示した。



松浦氏は最後に、急激な気温上昇に伴うリスクとして「雪解け」と「花粉」を挙げた。積雪地ではなだれや河川の増水、道路の冠水に十分な注意が必要であり、スギ花粉の飛散も一気に進むため、万全の対策をして過ごすよう呼びかけている。