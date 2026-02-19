＜兄、介護はオレが！＞緊急時に2時間かけて来られる？兄の返事に「笑わせないで！」【第5話まんが】
私はカヤ。夫ケンジと一緒に、母の家から車で30分くらいのところに住んでいます。母の介護の件で、遠方に住む兄夫婦にも来てもらい、話し合いをすることになりました。やはり兄は自分が連絡窓口であるべきだと強く主張。それどころか私やケンジを侮辱し始める始末です。緊急時にタイムラグがあるのは怖いと訴えても聞く耳を持たず、「長男の自分に連絡しなかった母がおかしい」とまで言いだしたのです。このままでは母に何かあったとき、本当に間に合わないかもしれないと不安でいっぱいです。
気まずい沈黙……兄嫁のフミカさんが口を開きました。
兄嫁がピシャリと言うと、兄は一瞬言葉を失ってしまいました。先ほどとは打って変わって、言葉に詰まってしどろもどろになっています。私とケンジは、兄嫁の意外な反撃を固唾を呑んで見守っていました。
兄も負けじと声を荒げました。しかし兄嫁は眉ひとつ動かさず、兄の目を見据えます。「職場から10分の保育園に子どもを迎えに行けない人がよく言うわ」兄嫁の放ったひと言に、兄の顔からサッと血の気が引きました。またもや言葉を失って、今度は金魚のように口をパクパクさせています。
気まずい沈黙のなか、兄嫁が兄に「緊急時に2時間かけて来られるのか」と核心を突きました。
兄は一瞬ひるみましたが、「もちろん」と強がります。
しかし兄嫁は、兄が子どもの保育園の送り迎えさえ渋ることを持ち出し、「父親としての責任も果たせないのに、長男としての責任など笑わせるな」とぴしゃり。
あの威勢のいい兄が、完全に黙り込んでしまいました。
兄嫁の言葉は私には到底言えない痛烈なもので、私たちはただただ驚くばかりでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
