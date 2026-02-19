「国内で人気の野球を彷彿とさせる」日本代表、W杯の2ndユニフォームは白&多色ストライプ?
日本代表が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で着用する2ndユニフォームがリークされたようだ。ユニフォーム専門サイト『フッティ・ヘッドラインズ』が伝えている。
掲載された画像によると、日本代表の新2ndユニフォームはオフホワイトを基調とし、カラフルな縦のラインが入ったデザイン。また、アディダスのトレフォイルロゴや日本サッカー協会(JFA)のロゴ、肩のスリーストライプスは黒となっている。
同サイトは「異なる色のストライプは『地平線の向こうの色彩』を象徴している。ストライプのグラフィックは12色で構成されており、11色は選手を表し、中央の赤いストライプは日本のサッカーファミリーを象徴している」と説明。「このデザイン美学は、日本の人気スポーツである野球のユニフォームを彷彿とさせる」とした。
日本代表の新2ndユニフォームは3月に発売される予定とみられる。
掲載された画像によると、日本代表の新2ndユニフォームはオフホワイトを基調とし、カラフルな縦のラインが入ったデザイン。また、アディダスのトレフォイルロゴや日本サッカー協会(JFA)のロゴ、肩のスリーストライプスは黒となっている。
日本代表の新2ndユニフォームは3月に発売される予定とみられる。
https://t.co/tleSx9e4U4 pic.twitter.com/UZOjl1UPsR— Footy Headlines (@Footy_Headlines) February 18, 2026