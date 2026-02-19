土屋太鳳が主演を務め、佐久間大介（Snow Man）らが出演する映画『マッチング TRUE LOVE』（2026年全国公開）のウルトラティザービジュアルが解禁された。佐久間も自身のXでリアクションを見せている。

【写真】土屋太鳳＆佐久間大介らが海辺に佇む『マッチング TRUE LOVE』ウルトラティザービジュアルなど①～③

■雄大な夕陽を背に、土屋太鳳＆佐久間大介らが海辺に佇む意味深ビジュアル

『マッチング TRUE LOVE』は、2023年に公開された『マッチング』の続編。前作はマッチングアプリから始まる愛と憎しみの連鎖を描いた新感覚サスペンス・スリラーとして大ヒットを記録した。今作では、南の島のリゾートホテルを舞台に、現代における“出会い”のリアルをさらに深掘りする。

このたび解禁されたウルトラティザービジュアルは、雲が浮かぶ雄大な空の下、波打ち際に土屋、佐久間と、新たに出演が発表されたクァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が集結。佐久間は金髪にロングコート姿で一輪の白いバラを手に、意味深な表情を浮かべている。

今にも日が沈みそうなオレンジ色の空と、足元まで海に浸かったキャストの姿は何を意味しているのか。

さらに、「舞台は“マッチングアプリ”から、狂気の“マッチングツアー”へ。生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラー開幕」というキャッチコピーも公開された。

■佐久間大介「映画『マッチング TRUE LOVE』のウルトラティザービジュアルと、新キャストが解禁されたぞーーー！！！！！！！」

佐久間は映画公式Xの投稿をリポストし「みんなーーーーーー！！！！！！映画『マッチング TRUE LOVE』のウルトラティザービジュアルと、新キャストが解禁されたぞーーー！！！！！！！ぜひお楽しみに」と呼びかけている。

コメント欄には「（佐久間が演じる）吐夢の眼差しがすでに狂気」「南国でもコート姿の吐夢くん」「美しい景色なのにゾクゾクする」「吐夢くんと南国のミスマッチ感が気になる」「鳥肌えぐい」などといった声が続々と到着している。

■『マッチング TRUE LOVE』土屋太鳳＆佐久間大介キャラクタービジュアル