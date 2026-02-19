下野紘さんがサプライズで小学校訪問！小学生へ絵本を読み聞かせ【埼玉・伊奈町銘菓も】
おはようございますっ！！
1月が過ぎ、節分も終わると……バレンタインデーですね！！
バレンタインデーといえば……最近は、限定チョコやチョココラボも楽しむイベントになってますが、昔は、女の子が好きな人にチョコとともに思いを伝え、男子はもらえるのかもらえないのか、義理なのか本命なのかドキドキソワソワしていた日でしたね！
今では、学校にチョコなどを持っていくのが禁止されていることが多いですが、ボクが学生のころは、直接渡したり、机の中にそっと置いてあったり。
アニメやマンガでは下駄箱に入れるのが定番みたいなイメージありますけど、現実ではあんまりなかった気が……。まず、扉ついてる下駄箱ってなかったし、ロッカーの場合も鍵とかついてましたから！
それでも、憧れてましたけどね！
下駄箱だったり、机の中だったり、入ってないのはわかってるけど、探したりしましたよね……。平静を装いつつ、友達にバレないようこっそりと。ハハハ……(￣▽￣;)
さて、そんな懐かしい学校の思い出が出てきたところで、今回の現場メシは、〈小学校〉からお届けします！！
本日の現場メシ
『小学校で絵本の読み聞かせ』
「なぜに小学校？」
と、思われたかたが大半だと思いますが、ざっくり言いますと……
学校の偉い人からとあるスタッフさんに
「学校創立の周年記念に、声優さんを呼んで、子どもたちに読み聞かせをしてもらいたい！」
という話が回り回ってうちのマネージャーのもとにきて、下野さんが「やってみたい！！」とOKを出し、小学校での読み聞かせが実現したのです！
じつは下野さん、前々から子どもたち向けの読み聞かせや朗読劇っていうのをやってみたいと思ってたんです！
でもそんな機会そうそうあるわけじゃないし、もっと年を取って、いつかそんなことができたらいいな……なんて思ってたら、まさかのオファー。
ホント世の中、どんなことが起こるかわからないものですな〜！
というわけで、今回訪れた小学校がコチラ！！
埼玉県北足立郡伊奈町内宿台にあります、『伊奈町立小針北小学校』です！！
まわりにマンションなど高い建物がなく、空が開けた閑静な住宅街の中にある小学校。
下野さんが到着したときはちょうど体育の授業中だったらしく、子どもたちの元気な声が響き渡っておりました！
生徒のみんなにはないしょだったらしく、こっそりと来賓用の昇降口から入り、ていねいな案内で楽屋として用意していただいた教室へ。そこで、さっそく現場メシを発見！！
お菓子類に……
飲み物類……
そして、伊奈町のお土産『伊奈ローズちゃん手焼きどら焼き』！！
伊奈町は「バラのまち」というぐらいバラが有名で、「伊奈ローズちゃん」は町のシンボルでもあるバラをモチーフとしたキャラクター。
そんな「伊奈ローズちゃん」が刻印された、柔らかめな皮と甘さ控えめな粒あんがマッチした手焼きのどら焼きもいただきました(≧▽≦)
その後、リハーサルや身支度を整えて、いざ読み聞かせ！！
今回、1、2、3年生の低学年の部と4、5、6年生の高学年の部の2部制で、それぞれ違う作品を読ませてもらえることになりました！
まずは低学年の部。
絵に動きがあってわかりやすい本ということで、読んだのは、こちら！！
『3びきの かわいい オオカミ』
お母さんオオカミから「自立しなさい」と言われた3匹の子オオカミたちが、力を合わせて家を作ることに。そこに悪い大ブタが現れて、いろいろな方法で家を壊そうとして……。
という、どこかで聞いたことがあるような……？
そうなんです！ このお話は、『3びきのこぶた』のオオカミの立場とブタの立場が逆転しているんです！ 他にも、現代の道具などが登場したり、結末もまったく違ったりと、かなりオリジナリティあふれる物語でした！
始まるまで、会場となる体育館の入口付近で待機。
会場設営だけでなく、誘導や司会もPTAのみなさんが担当され、生徒さんたちに下野さんの紹介をしてくれます！
「声優らしいところ見せなきゃな……」
「てか、小学生のみんなはオレのこと、わかるかな〜」
「出た瞬間、だれ？ ってなったりしないかしら……」
「ヤベ、あいさつでかんだりしないだろうか」
なんてことを考えていたら、いよいよ入場！！
「おはようございま〜す！」
なんてドッキドキのまま、手を振りつつ生徒さんの間を通って、ステージへ。
そしてかるくあいさつをしたら、読み聞かせスタート！！
オオカミやブタだけでなくいろんな動物も演じるなか、どうしたら笑ってくれるかな……など考えながら読み進め、ときどき聞こえてくるクスクス声に安堵しつつ、読み聞かせ終了！
拍手をもらい、楽しんでもらえたのかな……なんて思いながら、質問コーナーに入ったとたん、
「はい！！」「はいは〜い！！」「はいはい！！」
と、元気いっぱいな挙手！！
みんな、大人しく待っててくれただけだったんだね〜！！
……喜んでもらえたみたいでよかった〜っ(T▽T)
その後、「好きな色は？」など、オーソドックスな質問がくる中、「好きな食べ物は？」という質問に対して、「鶏のから揚げが好きです！」って答えた瞬間、
「わぁわぁ！！」「今日の給食、から揚げだよ〜！！」
ええええ〜っ！！ マジでぇ〜っ！？
まさかの、この日の給食がから揚げだったとはっ！！
その証拠が、コチラです！！
わかめご飯、だんご汁、ナムル、そして、鶏のから揚げ！！ ホントだった〜っ！！
見せていただき、ありがとうございましたっ(-m-)
ちなみに下野さんたちは、こちらのお弁当をいただきました！
なんと、こっちにもから揚げっ！！ おいしくいただきましたっ(≧▽≦)
そして、午後から高学年の部！
低学年の部よりも、少し考えさせられるような物語ということで、こちらの絵本を読ませていただきました！
『100万回生きたねこ』
きっと皆さんもご存じの大人気作品ですが、じつは下野さん、恥ずかしながらちゃんと読んだのは今回が初めてでして……100万回生きたねこの生涯が描かれた物語で、見る角度によっていろんな捉え方ができる、まさに大人の絵本でした！！
低学年の部同様、体育館の入口前で待機！
紹介が終わって、入場すると……
〈ざわざわ……ざわざわざわ……〉
低学年のとき以上に反応が返ってきてことに、ホッとしながら、読み聞かせスタート！！
さっきまでのざわざわがウソのような静けさの中、下野さんもかみしめるように読み進め、読み聞かせ終了！
こちらでも拍手が起こったあと、質問コーナーへ……
「はい！」「はいはい！」「わぁ〜！！」「きゃあ〜！！」「こっちこっち！！」
低学年以上にすごい反応で、どの質問にしようかホントに迷いました(≧▽≦;)
そして質問も、さすが高学年！
声優にまつわる質問が多く、ふだんの取材ではきかれないような内容が飛び出して、なんだか新鮮でした。
その後、高学年の皆と記念撮影！！（もちろん、低学年のみんなとも撮りましたよ！）
そして楽屋の教室に戻り、校長先生たちやPTAの皆さんとも記念撮影をし、学校をあとにしました。
初めての〈学校での読み聞かせ〉。
最初はどうなるかわからなくて緊張しましたが、いろんな人たちに楽しんでもらえてホントに良かったし、めちゃくちゃ楽しかったですっ(≧▽≦)
映像作品とかだけでなく、直接子どもたちに何かを伝えられるという、ホントに貴重な経験をさせていただきました！！
なかなかないとは思うけど、また機会があれば、こんなふうにいろんなところで読み聞かせをしたいなって思いました！！
小針北小学校の皆さん……本当にありがとうございましたっm(_ _)m
さて、次回の更新は3月12日（木）。来月の〈現場メシ〉もお楽しみに！
ギャラリーで見る
キャプション
記事内で登場した商品や作品
■伊奈とらや「伊奈ローズちゃん手焼きどら焼き」
https://inakanko.com/?p=we-page-entry&spot=365077
■『3びきのかわいいオオカミ』（冨山房）
https://fuzambo.net/gaikokunoehon.html#sanbiki02
■『100万回生きたねこ』（講談社）
https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000134240
下野 紘（しもの・ひろ）
4月21日 東京都生まれ。アイムエンタープライズ所属。
2001年に声優デビュー翌年、2002年にはアニメ「ラーゼフォン」で主役の神名綾人に抜擢される。
アニメの主な出演作品は「僕のヒーローアカデミア」荼毘役、「進撃の巨人シリーズ」コニー・スプリンガー役、「鬼滅の刃」我妻善逸役、「ONE PIECE」光月モモの助役などがあり、ほかにも「CDTVライブ！ライブ！」でナレーションを務めるなどアニメ以外でも幅広く活動している。
