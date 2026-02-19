Ž¢¤à¤àŽ¤²ø¤·¤¤Ž£¤È¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ä¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±Ž¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÁÀ¤ï¤ì¤ë²ñ¼Ò°÷¤Î"Åµ·¿½ñÎà"¤ÈÅÅÏÃÂÐ±þ¤ÎÀäÂÐNG3¤ÄŽ£
2·î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¡Ê¡Á3·î16Æü¡Ë¤À¤¬¡¢Éû¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤â¿½¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿½¹ð¼Ô¤Ï¼«±Ä¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¢µëÍ¿¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤äÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤Ê¤É¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÀÇÌ³½ð¤ÏÉû¶È¤Î½êÆÀ¡ÊÇ¯20Ëü±ßÄ¶¡Ë¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤«¡£
ºÇ½é¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖÉû¶È¤ÎÀÖ»ú¡×¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¤Î½êÆÀ¤ò¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ¿½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ»ú¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ËËÜ¶È¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤ÈÂ»±×ÄÌ»»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÉû¶È¤Ç50Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢ËÜ¶È¤ÎµëÍ¿½êÆÀ¤«¤é50Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿½êÆÀÀÇ¤¬´ÔÉÕ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÀÇË¡¾åÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖËèÇ¯ÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤ÎÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢Â»±×ÄÌ»»¤Ë¤è¤ë´ÔÉÕ¿½¹ð°Æ·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÀººº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤À¤±¤Ê¤é¡Ö»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²´ü¤À¤í¤¦¡×¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤ÇÀÖ»ú¤¬Â³¤¯¤È¡¢Ã´Åö¼Ô¤ÏÌÜ¤ò¤¤é¤ê¤È¸÷¤é¤»¤ÆÇ°Æþ¤ê¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´±¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¼ñÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ö¶È¤È¾Î¤·¤Æ¡¢µëÍ¿¤ÎÀÇ¶â¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÀÖ»ú¤òµëÍ¿¤Ê¤É¤ÈÂ»±×ÄÌ»»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Éû¶È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È½êÆÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»¨½êÆÀ¡×¡Ê¸¶¹ÆÎÁ¡¢¹Ö±éÎÁ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÎÁ¡¢¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¤ÎÍø±×¤Ê¤É¡Ë¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Â»±×ÄÌ»»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤Æ¤âµëÍ¿½êÆÀ¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½êÆÀÀÇ´ÔÉÕ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬º¬Äì¤«¤éÊ¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇÄ£¤Ï2022Ç¯¤Î½êÆÀÀÇ´ðËÜÄÌÃ£¤Î²þÀµ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éû¶È¼ýÆþ¤Ê¤É¤Î¶èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ýÆþ¶â³Û¤¬300Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÄ¢Êí½ñÎà¤ÎÊÝÂ¸¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï»¨½êÆÀ¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¡×»Ý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ýÆþ¶â³Û¤¬300Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÄ¢Êí½ñÎà¤òÅ¬ÀÚ¤ËºîÀ®¡¦ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ö¶È½êÆÀ¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö300Ëü±ß°Ê²¼¤Ï°ìÎ§¤Ë»¨½êÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¼è°·¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡ÖÄ¢Êí¤ò¤Ä¤±¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë»ö¶È½êÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¢Êí¤ÎÍÌµ¤ÏÂ¿¿ô¤¢¤ëÈ½ÃÇÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢¤½¤Î½êÆÀ¤òÆÀ¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¿Éü·ÑÂ³À¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö±ÄÍøÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¡Ö¼Ò²ñÄÌÇ°¾å¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿»ö¶È¤È¾Î¤¹¤ë¤Ë»ê¤ëÄøÅÙ¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢»ö¶È½êÆÀ¤«»¨½êÆÀ¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤ÎÉû¶È¼ýÆþ¤¬¿ô½½Ëü±ß¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ100Ëü±ß°Ê¾å¤Î·ÐÈñ¤ò·×¾å¤·¤ÆËèÇ¯ÀÖ»ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿½¹ð½ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ø¤·¤¤¡×¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¡£Ä´ºº´±¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤¬¼ñÌ£¤Î¿Í¤¬µ¡ºà¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤òÉû¶È¤Î·ÐÈñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¾Àâ¤¬Î©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÇÌ³½ð¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖKSK¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î°ÒÎÏ
¡ÖÉû¶È¤Î·ÐÈñ¤òÂ¿¾¯¿åÁý¤·¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï²þ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÇÌ³½ð¤Ë¤Ï¡ÖKSK¡Ê¹ñÀÇÁí¹ç´ÉÍý¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¹ñÀÇ¶É¤ÈÀÇÌ³½ð¤ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç·ë¤Ó¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î¿½¹ðÆâÍÆ¡¢²áµî¤Î¿½¹ðÍúÎò¡¢¼è°úÀè¤«¤é¤Î»ÙÊ§Ä´½ñ¡¢ÉÔÆ°»º¤ä¶âÍ»»ñ»º¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï2001Ç¯¤«¤éËÜ³Ê±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KSK¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ÏËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Û¾ïÃÍ¤Î¸¡½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸¶È¼ï¡¦Æ±¤¸µ¬ÌÏ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î·ÐÈñ²ÊÌÜ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂç¤¤¤¾ì¹ç¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤½¤ì¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯´ÖÇä¾å200Ëü±ß¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¡ÖÎ¹Èñ¸òÄÌÈñ¡×¤Ë180Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¶È¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº´±¤Ï¤³¤¦¤·¤¿°Û¾ïÃÍ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤É¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤ÏºÇÂç¤Ç²áµî5Ç¯Ê¬¡Ê°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤Ï7Ç¯Ê¬¡Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÄ´ºº¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢3Ç¯Á°¤Î·ÐÈñ¤Î¿åÁý¤·¤¬º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ÐÈñ¤Î¿åÁý¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ýÆþ¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤â¡¢¤¤¤º¤ìÀÇÌ³½ð¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡£Éû¶È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬ÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¡ÖµëÍ¿»ÙÊ§Êó¹ð½ñ¡×¤ä¡¢¼è°úÀè¤¬Äó½Ð¤¹¤ë¡Ö»ÙÊ§Ä´½ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ýÆþ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬ÀÇÌ³½ð¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éû¶È¤Î¼è°úÀè¤«¤éÇ¯´Ö50Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¿½¹ðÏ³¤ì¡×¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¢£²ÈÂ²¤ËµëÎÁ¤òÊ§¤¦¤Ê¤é2Ê¸»ú¤¬½ÅÍ×
Éû¶È¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Çä¾å¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡ÖºÊ¡ÊÉ×¡Ë¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµëÎÁ¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¿§¿½¹ð¤Î¡ÖÀì½¾¼ÔµëÍ¿¡×¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎµëÍ¿¤òÁ´³Û·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÀáÀÇºö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤âÀÇÌ³½ð¤¬¸·¤·¤¯ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀì½¾¼ÔµëÍ¿¤ò·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¡ÖÀÄ¿§»ö¶ÈÀì½¾¼ÔµëÍ¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÏ½Ð½ñ¡×¤òÀÇÌ³½ð¤ËÄó½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÏ½Ð¤Ê¤·¤Ë²ÈÂ²¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò·ÐÈñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿½¹ð½ñ¤Ï¡¢Ä´ºº´±¤«¤é¸«¤ì¤Ð°ìÌÜ¤Ç¡ÖÌäÂê¤¢¤ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Àì½¾¼Ô¤Î¡Ö½¾»ö´ü´Ö¡×¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿§»ö¶ÈÀì½¾¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÇ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ6¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë´ü´Ö¡¢¤½¤Î»ö¶È¤ËÀì¤é½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡ÖÀì¤é¡×¤Î2Ê¸»ú¤¬½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐºÊ¤¬ÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉ×¤ÎÉû¶È¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÀì½¾¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µëÍ¿¤Î¶â³Û¤¬¡ÖÏ«Ì³¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÁêÅö¡×¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·î¤Ë¿ô»þ´Ö¤Î»öÌ³ºî¶È¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·î³Û30Ëü±ß¤ÎµëÍ¿¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê²áÂç¤È¤·¤Æ·ÐÈñ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ø¤ÎµëÍ¿¤¬ÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ÐÈñ¤«¤é³°¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤ä±äÂÚÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àì½¾¼ÔµëÍ¿¤ÏÀµ¤·¤¯»È¤¨¤ÐÂç¤¤ÊÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ò¾·¤¯Î¾¿Ï¤Î·õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº´±¤¬ºÇ¤â·ù¤¦¡Ö²È·×Èñ¤Îº®Æþ¡×
Éû¶È¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´ºº´±¤¬¤È¤¯¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê»Ù½Ð¤ò»ö¶È¤Î·ÐÈñ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÅÚÆü¤Î³°¿©Èñ¤ò¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Èñ¡×¤È¤·¤Æ·ÐÈñ¤Ë·×¾å¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£Ä´ºº´±¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤ÎÆüÉÕ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏÅÚÍËÆü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Ê¤¿¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¡Ö¸¦½¤Èñ¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¡£Ä´ºº´±¤Ï¡Ö¸¦½¤¤ÎÌÜÅª¤ÈÀ®²Ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¾ì½ê¤ÈÌÜÅª¤ÎÀ°¹çÀ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Î¹¹ÔÀè¤¬´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤¬²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï³Î¼Â¤Ë·ÐÈñ¤òÈÝÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬·ÐÈñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡¢Ä´ºº´±¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¾ÃÌ×ÉÊÈñ¡×¤Ë·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ØÆþÉÊÌÜ¤¬ÀöºÞ¤ä¿©ÎÁÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤È¤Î´ØÏ¢À¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
·ÐÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤¬»ö¶È¤Î¿ë¹Ô¾å¡ÖÄ¾ÀÜÉ¬Í×¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨ÎÎ¼ý½ñ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐÈñ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÇÌ³½ð¤«¤éÅÅÏÃ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤NGÂÐ±þ¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢ÂÐ±þ¤ò¸í¤ë¤È»öÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NG¥±¡¼¥¹¡¡¡ÅÅÏÃ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¡¢µïÎ±¼é¤ò»È¤¦
ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎºÇ½é¤ÎÏ¢Íí¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¡ÖÀÇÌ³Ä´ºº¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ÔÀ¯»ØÆ³¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹ÔÀ¯»ØÆ³¤È¤Ï¡¢¿½¹ðÆâÍÆ¤Ëµ¿ÌäÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼«¼çÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ä½¤Àµ¿½¹ð¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÇ¤°Õ¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÁÇÄ¾¤Ë±þ¤¸¤Æ½¤Àµ¿½¹ð¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ã»»ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅª·Ú¤¤ÂÐ±þ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅÅÏÃ¤òÌµ»ë¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢ÀÇÌ³½ðÂ¦¤Ï¡Ö¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Àµ¼°¤ÊÀÇÌ³Ä´ºº¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´±¤Ï¡Ö²¿¤«±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤¤¤ò¶¯¤á¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ÇÄ´ºº¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅÏÃ°ìËÜ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤Ç²ºÊØ¤ËºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÏÃ¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀÇÌ³Ä´ºº¤Ø¤È¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎÃå¿®¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NG¥±¡¼¥¹¢¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ´ººÆüÄø¤ò·è¤á¤ë
ÀÇÌ³½ð¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¡Ö¡û·î¡ûÆü¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬¤ªÌò½ê¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÃÇ¤Ã¤¿¤é°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤¤¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´ººÆüÄø¤Ï¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Þ¤ÞÄ´ºº¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤Ê¤éÀâÌÀ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Î·ÐÈñ¤Îº¬µò¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤ÎÀ°Íý¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÉÔÍø¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅöÆü¤É¤ì¤À¤±¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤Î³ÎÊÝ¤Ï·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ°ìÃ¶ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î´Ö¤ËÄ¢Êí¤äÎÎ¼ý½ñ¤òÀ°Íý¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀÇÍý»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NG¥±¡¼¥¹£¡¡Ä´ººÁ°¤ËÄ¢Êí¤äÎÎ¼ý½ñ¤ò¡ÖÀ°Íý¡×
Ä´ºº¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î·ÐÈñ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤º¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÔ¹ç¤Î°¤¤ÎÎ¼ý½ñ¤òÈ´¤¤¤¿¤ê¡¢Ä¢Êí¤Î¿ô»ú¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
Ä¢Êí¤ä½ñÎà¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÀÇË¡¾å¡Ö±£ÊÃ¡¦²¾Áõ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢½Å²Ã»»ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¤Ï²á¾¯¿½¹ð¤Î¾ì¹ç¤Ç35¡ó¡¢Ìµ¿½¹ð¤Î¾ì¹ç¤Ç40%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Î²Ã»»ÀÇ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½Å¤µ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°¼Á¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð·º»ö¹ðÈ¯¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä¢Êí¤ËÂ¿¾¯¤Î·×¾å¥ß¥¹¤äÛ£Ëæ¤Ê·ÐÈñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä´ºº¤Î¾ì¤Ç¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÏÇ§¼±¤¬Û£Ëæ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¤Àµ¿½¹ð¤È²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¡Ê5¡Á15¡ó¡Ë¤ÇºÑ¤à¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¼¼ê¤Ë¾Úµò¤ò¾Ã¤¹¤Û¤¦¤¬¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê·ÐÈñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢È´¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä´ºº¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ç¤¹¡£
ÀÇÌ³½ð¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ï³Î¤«¤Ë¶Ã¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¿¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð²áÅÙ¤Ë¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Á¤ó¤ÈÄ¢Êí¤ò¤Ä¤±¡¢·ÐÈñ¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä´ºº¤ÏÈæ³ÓÅª¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î½êÆÀ¤ÈÀÇ³Û¤ò¡Ö¼«¤é¿½¹ð¤¹¤ë¡×À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Éû¶È¤Î¿½¹ð¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÀµ¤·¤¯¿½¹ð¤¹¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤¿½¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÉÝ¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ ¾®ÎÓ µÁ¿ò¡Ë