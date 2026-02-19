【「聖なる乙女と秘めごとを」9巻】 2月19日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「聖なる乙女と秘めごとを」の9巻を2月19日に発売する。価格は792円。

本作は閃凡人氏が「ヤンマガWeb」で連載中の作品。異世界に転移した主人公・イツキが、女神に仕えるシスターたちに性教育の実技指導を行なっていく

9巻では聖学祭に参加することになった賢者・日下イツキだが、指輪の試練によって、いつ服が弾け飛ぶかわからない状況に。聖学祭当日、何も事情を知らないシスター・チョココと一緒に過ごすことになる。

また表紙は紙版と電子版の2種類があり、いずれもシスター・チョココの姿が描かれている。

「手とか…繋げたら嬉しいな…なんて」

学園生活への感謝を表す行事・聖学祭に参加することになった賢者・日下イツキ。

しかし、指輪の試練により、いつ服が弾け飛ぶかわからないという危機的状況に……！

4人の聖女達と共に打開策を探すが……聖学祭当日、

イツキは、何も事情を知らないシスター・チョココと一緒に過ごすことになり……！？

禁断の秘めごと――聖女達は恋を追う！

