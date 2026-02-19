実業家の愛沢えみりが、体の美容整形を受けたことを報告した。

１８日までに自身のインスタグラムを更新し「産後、想像以上に胸がスカスカになってしまい、お洋服を着ても綺麗に着れなくなってしまい…悩んだ末、豊胸をしました」という。愛沢は昨年８月に第２子出産を公表している。

手術に至った経緯を説明。２年前に「脂肪豊胸」をしたそうで「満足感はありましたが、第二子出産後、さらにゲッソリとしてしまったのでシリコン豊胸をする事にしました」という。「傷口は胸下にありますがほとんど目立たないです。ダウンタイムや痛みは２日間ぐらい。１ヶ月着圧バンドを着けて過ごす事が大変なぐらいで後は特にストレスもなかったです」と手術後の様子を明かした。

胸元が大胆に開いたドレス姿を披露。「お洋服を着た時のごつごつ感もだいぶ改善して少しふっくら、丸みがでたので、やってよかったです」と大満足のよう。費用は「合計￥１，２１０，０００」と明かした。

愛沢はかつて東京・歌舞伎町の伝説的キャバ嬢として知られ、３０歳だった２０１９年にキャバ嬢を引退。２４年３月に第１子出産を報告。同６月に「私は未婚でシングルマザーです」「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と明かした。そして２５年８月に第２子男児出産を公表した。