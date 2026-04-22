１９６０年代後半の英国を代表するロックバンド「トラフィック」の創設メンバーで、ソロギタリストとしても活躍したデイヴ・メイスンさんが現地時間１９日に米ネバダ州ガードナービルの自宅で亡くなったことを広報担当者が発表した。７９歳だった。死因は明らかにされていない。米誌バラエティが２１日、報じた。メイスンさんは天才シンガー、スティーヴ・ウィンウッドらと６７年にトラフィックを結成。サイケデリック・ムーブ