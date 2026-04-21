ラグビーの元日本代表で今季限りでの現役引退を表明しているフランカーのピーター・ラブスカフニ（東京ベイ）が２１日、都内で会見に臨んだ。チームのファン「オレンジアーミー」が見守る中「自分のホームと呼べるクラブで、１０年プレーさせてもらった。残り数週間、いい形で終わりたい」と語った。南アフリカ出身のラブスカフニは、２０１６年にトップリーグ時代のクボタ（現東京ベイ）に入団。同年８月の初キャップから１０