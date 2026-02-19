〈“牛丼御三家”の中で、なぜ「すき家」だけがラーメンに手を出さないのか 吉野家・松屋が焦る一方、高みの見物をしているワケ〉から続く

ここ数年、牛丼チェーンを展開する会社がラーメンに熱視線を送っている。

【画像】「食べた気がしない」「コンビニ以下」と酷評も…吉野家が去年発売した「二郎系っぽいまぜそば」を見る

「吉野家」の吉野家ホールディングス（HD）では、2016年のせたが屋買収をきっかけに次々とM&Aを重ね、2025年には吉野家として初の麺類メニューを出して話題を呼んだ。また松屋フーズHDは、2025年12月に「六厘舎」の松富士食品の買収を発表している。

両者ともに牛丼への依存度が高く、次なる売り上げの柱を狙ってのシフトだと思われるが、数ある食べ物の中でもなぜ「ラーメン」を選んだのか。

牛丼各社がラーメンに注目する理由とは？

なぜラーメンなのか、というと、ざっくり近年の市場規模が拡大傾向にあるから、ということが大きな理由だろう。その他「（1）寡占度が低く多様な中堅中小、個人店が存在していること」、「（2）インバウンド客からのラーメン人気が高いこと」、「（3）海外進出の期待値が高いこと」、といったポイントが挙げられる。



©文藝春秋

（1）は多様な「新業態の苗木」が豊富に存在する、ということであり、チェーン化まで至っているのであれば、今後、支援育成の余地がある。（2）は、ラーメンがもはやインバウンドにとって日本を訪れる理由の一つにもなっており、国内での需要が今後も拡大する余地が大きいとみられる。（3）は（2）とも密接な関係にあるが、帰国したインバウンド客から拡散して、海外でラーメンの需要がさらに拡大する可能性が非常に高い。

ただ、このような期待は牛丼業界に限った話でもなく、外食業界全般でラーメン事業への関心が高まっており、ラーメンをM&Aで傘下に入れる事例が散見される。

「丸亀製麺」「ココイチ」もラーメン買収に注力

「丸亀製麺」のトリドールHDは「ずんどう屋」を傘下に入れ、その売り上げが110億円まで拡大。今期は122億円まで成長させる目標を立てている。

「カレーハウスCoCo壱番屋」を手掛ける壱番屋も、「極濃豚骨 らーめん小僧」を展開するKOZOUを2024年末に買収したほか、ラーメン業態に投資している。クリエイト・レストランツHDでは、つけ麺の有名店「狼煙」を手掛ける同名企業を買収、その他にも「えびそば一幻」「つけめんTETSU」といった有名ブランドを傘下に収めて育成の最中だ。

そもそも上位ラーメンチェーンによるM&Aも活発であり「一風堂」を展開する力の源HD（2025年3月期の売り上げは341億円）、魁力屋（2024年12月期の売り上げが122億円）は中小チェーンを、「町田商店」のギフトHD（2025年10月期の売り上げは358億円）では尖った個人店の買収などを行っている。参入障壁が低く、多産多死で寡占度の低いラーメン業態においては、M&Aは日常茶飯事だということでもあるのだろう。

このように、M&Aの弾も潤沢なラーメン業界ではあるが、第2、第3の事業の柱を育てたい思惑のある牛丼プレイヤーには、実は向いていないのでは――といった懸念もある。

牛丼とラーメンは、相性が悪い？

それは、ラーメンは単一ブランドとして最大数百億円規模にしかならない、ということである。次の図表を見てみよう。これは、ラーメン事業を展開する企業を事業規模の大きい順に並べたものだ。

ラーメンもあるが、中華メニューも多い「餃子の王将」や「日高屋」といったチェーンは除いているのだが、「一蘭」「町田商店」「一風堂」など、有名銘柄を運営する企業が上位に並んでいる。ただ、大きくても300億〜400億円台、その下に100億〜200億円台が多数といった感じで、最大クラスのブランドでも500億円にならないのである。

地域ごとの味や、個人店の工夫などなど、つまりは「多様性」が魅力のラーメン業界において、本来的にファンはチェーン化（≒セントラルキッチン化）を求めていないのであろう（筆者も個人店を愛好していて、チェーンのラーメン店はかなり限定的な銘柄しか利用しない）。

各社がラーメン進出で見据える「真の狙い」とは？

ラーメン文化発祥の日本国内において、消費者の考えるラーメンの姿は多種多様であって、国内だけでいうと寡占化を追い求める外食チェーンのビジネスモデルとは、最終的に相いれない局面が来るはずだ。では、国内市場だけを見ると伸びしろのなさそうなラーメンで、数千億円規模の売り上げを誇る外食大手は何をしようとしているのか。

答えは、インバウンド市場とその先にある海外市場といえる。吉野家HDは、正々堂々と2034年度までにラーメンの提供食数で世界一を目指すと目標を明示しているが、ここが正道なのであろう。ラーメンへのこだわりを持つ人の少ないインバウンド、海外市場の「素人市場」を浅く広く拾っていく方が、結果として大きな市場と向き合うことができるはずだ。

インバウンド狙いはあくまで国内での投資なのでまだ戦略が見えやすいが、海外市場は個々の国情、市場の嗜好などへの適合で難度が高く、日本の外食プレイヤーにおける成功者はそう多くない。ただ、「サイゼリヤ」「スシロー」といった成功者を見れば、結果的に海外事業が事業の柱になっていったことで、今般の円安や原材料高騰を乗りこなし、国内での競争も優位に進められたことは間違いない。

世界的なラーメンブームはこれからどの程度定着するのかはわからないが、大きく拡大する可能性は十分ある。牛丼大手2社のラーメン場外戦は、国内の米価高騰対策といった近視眼的な戦略ではなく、海外という大きな成長余地への挑戦として本当の意味があるのである。

最後に、高みの見物を貫いている、すき家を擁するゼンショーHDがラーメン業界に殴り込んでくる可能性はあるのか、少し考えてみよう。

売り上げ規模が1兆円を超えるゼンショーHDにとって、売り出し中のラーメンブランド（売上数億〜数十億円）を育てて、海外展開し1000億円単位の柱に育てていく、という時間軸は少し遅すぎるようにも見える。「ゼッテリア」への全面転換が話題を呼んだ「ロッテリア」の売り上げが200億円ほどで、今後は全国に広く展開することが見込まれるが、ハンバーガーやカフェテリア業態は、ラーメンのような地域性、嗜好分散性が薄く、早期の全国展開の可能性が描ける。

ひとことで、牛丼に次ぐ第2、第3の柱、といっても、その期待される事業規模、スピードが業界最大手のゼンショーHDと吉野家HD、松屋フーズHDではかなり違ってきているのだろう。ゼンショーHDがこの10年で、牛丼チェーンから業界最大手のグローバル外食産業へと脱皮した、ということの裏返しでもあり、今後も差が開いていきそうだ。

（中井 彰人）