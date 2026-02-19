若い女子社員の前で、40代女性を「お母さん」と呼ぶ課長 に「失礼極まりない」と激怒

保身のためにゴマをする上司の姿は見るに堪えないものがある。投稿を寄せた40代男性（営業／年収950万円）は、自社の役員に対して強い不信感を抱いている。

「会長や社長があきらかに間違ったことを指示しているにも関わらず、ごますり常務が『さすがですねぇ、素晴らしい』と現場の意見を無視して同調しているのを日頃見ており、『使えない飼い犬』と軽蔑している」

現場の状況を無視し、ただ上の顔色を伺うだけの役員。男性は「あんなふうにはなりたくないですね」と冷ややかだ。（文：湊真智人）

「私より年上のおやじにお母さん呼ばわり」

上司への不満は、仕事のスタンスだけでなく、デリカシーのなさに向けられることもある。神奈川県の40代女性（病院受付／年収350万円）は、派遣社員時代に出会った「昭和感」の抜けない上司について綴った。

「公開処刑的に男性社員が人前で怒鳴られていた」「同期に30代の女の子がいて、その怒鳴る課長は若い子には好かれたかったんでしょうね。私の事を『お母さん』と呼び、『はぁ？』って」

ウケ狙いのつもりだったのか。だが、年上だというこの課長に「お母さん」と呼ばれる不快感は相当なものだ。女性は「いちおう上司だし邪険にできませんでした」としつつも、

「私より年上のおやじにお母さん呼ばわりされるのは、失礼極まりないと思いました」

と憤りを隠せない。部下を怒鳴り散らし、特定の社員を私的な呼び方で茶化す。そんな上司の下で働くストレスは計り知れない。

