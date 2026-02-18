小泉今日子、20歳のころの “人拓” スウェット化にファン歓喜…開催中の記念展は宮川大輔も鑑賞して「やばいー！」

歌手の小泉今日子が代表を務める株式会社明後日の公式Instagramが2月16日に更新。小泉の “人拓” がプリントされた “人拓スウェット” を身にまとう小泉の写真が公開され、話題を呼んでいる。

小泉本人が投稿しているというこのInstagramでは、《東京タワーの3階ギャラリーにて開催中の「コイズミ記念展」 ここでしか手に入らないグッズがなかなかオシャレさん》とつづられ、人拓スウェットの白と黒、Tシャツの白と黒 ロンTの白を販売していることを紹介。そして、《是非、のぞいてみてね！入場料は無料だよーー！》と投稿を締めくくっている。

そして、白地に赤の人拓のスウェット上下、黒字に青の人拓のスウェット上下でポーズをとる、それぞれの小泉の全身ショットなどを公開した。

2月4日に60歳の誕生日を迎えた小泉は、自身最大となる全国ホールツアー「KK60 コイズミ記念館 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」を1月24日からスタートさせている。

「2月15日の広島公演の次は、2月21日の山形公演ですから、その合間に東京に戻ってきたのだと思います」（芸能記者）

全国ツアーと並行する形で、誕生日当日の2月4日から3月1日まで、東京タワーで開催されているのが、「KK60〜コイズミ記念展〜KYOKO KOIZUMI EXHIBITION 2026」だ。

スポーツ紙記者が言う。

「小泉さんが20歳のころの人拓ショットが収められている1986年に出版された伝説の写真集『小泉記念艦』の未公開カットなど、貴重な秘蔵品が数多く展示され、ファンにとって魅力的な空間となっているようです。この写真集は、人拓以外にも小泉さんのレントゲン写真を掲載するなど、当時、かなりの話題となりました」

小泉が公開した “人拓スウェット” 写真には、ファンから

《やっぱりセンスが違うわ》

《人拓スウェットは着こなせるのか？と思ってましたがキョンキョンが着ているとカッコいいです》

《伝説の人拓が着られる日が来ようとは》

など歓声があがっている。この記念展には一般のファンのみならず、芸能人も駆けつけている。

お笑いタレントの宮川大輔は、2月17日に自身のInstagramを更新し、《仕事終わりに急いで行って来ました。 最高でした。記念展オフィシャルグッズもやばいー》などとつづり、展示されている “人拓” を撮った写真などを添えている。

小泉の全国ツアーは5月10日の沖縄公演で終了する予定だが、2月11日に報道番組『news23』（TBS系）のインタビューに出演した際の発言にも注目が集まっている。

前出の芸能記者が言う。

「小泉さんは『5月までツアーが続くんですけど、それが終わったら少し久しぶりに休養期間をいただいて、その間に、これから何をしようか考える時間を設けてみようかな』と、ツアー終了後に休養に入ることを明かしました。

休養期間を設ける理由については『どうしても日常的に仕事しているとインプットよりアウトプットのほうが多くて、苦しいときもあるんですね。なので、完全にインプット期間。ツアーが終わったら、私は旅人になろうと思ってます』と説明しました。

計画を立てて行動するのは苦手なため、マイペースに旅することを考えているそうです。還暦になり、無理に仕事を詰め込まず、自由に旅をしたい思いを打ち明けるなど、小泉さんの自然体の姿も支持されているのかもしれません」

進化した小泉が、近い将来、見られるかもしれない。