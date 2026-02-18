この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『リブート』「ショートケーキを作っていたのが儀堂ならすごい」視聴者のコメントから生まれた衝撃の考察

TBS日曜劇場ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第４話ドラマ考察 儀堂が早瀬陸のフリをしてケーキを作った！ TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。視聴者から寄せられたコメントをきっかけに、作中の重要なシーンに関する新たな考察を展開した。



動画で中心的に扱われたのは、「合六（北村有起哉）の前でショートケーキを作ったのは、早瀬陸（リブート後の姿／鈴木亮平）ではなく、本物の儀堂（鈴木亮平）だったのではないか」という説だ。きっかけは、「もしショートケーキ作っていたのが儀堂ならすごいことですよね」という視聴者からのコメント。投稿者自身も「盲点だった」「それもありえる」と、この視点の鋭さに驚きを示した。



これまでの一般的な見方では、見事な手つきでケーキを作れるのは、その中身がパティシエの早瀬陸だからだと考えられていた。しかし、投稿者は「本物の儀堂でもできるんじゃないか？」と新たな可能性を提示する。



考察の根拠の一つは、作中の時間軸のズレだ。本物の儀堂が一香（戸田恵梨香）を騙して倉庫へ案内していた頃、早瀬陸（リブート後）はハヤセ洋菓子店にいた。その後、本物の儀堂から電話で呼び出されたのは18時頃で、まだ外は明るかった。しかし、早瀬が倉庫に到着したシーンでは、あたりは完全に夜の闇に包まれている。この時間の空白について、投稿者は「倉庫へ行く前に、すでに早瀬は別の場所で儀堂に捕らえられていたのではないか」と推測。次回予告で早瀬が拘束されているシーンも、この説を裏付けるものだと指摘した。



では、なぜ本物の儀堂が完璧なショートケーキを作れたのか。投稿者は、「早瀬が儀堂になるリブートのために6ヶ月間を費やしたように、儀堂もまた早瀬の特徴を身につけるための訓練をしていた可能性がある」と語る。合六たちを罠にはめるため、儀堂は早瀬になりすまし、その証明としてケーキ作りを披露したのではないか、というのがこの考察の核心だ。



最後に投稿者は、この説に立つと、一香がケーキを食べなかった理由も「早瀬が作ったものではないと直感的に気づいたからではないか」と解釈できると述べた。視聴者を巧みに混乱させるこの展開が、今後さらに物語を深くするのではないかと締めくくっている。