¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ºêÍ´²ð¡¦ºäËÜ¾»¹Ô¤¬ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ÇÆ±¤¸¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë3À¤Âå½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö¤ªÆù¥«¥Ã¥È¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¡ÖºäËÜ¾»¹Ô¡õ¤Õ¤©～¤æ～¾¾ºê¡õ¸µÂÀ¡ª¥¢¥¤¥É¥ë3À¤Âå¥Û¥ó¥Í¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ºêÍ´²ð¡¦ºäËÜ¾»¹Ô½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
20th Century¡Ê¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥¹¡¦¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡¿ÄÌ¾Î¡§¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡¢2·î16Æü¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2·î16Æü¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë¤Ï¡¢20th CenturyºäËÜ¾»¹Ô¡¢¤Õ¤©～¤æ～¾¾ºêÍ´²ð¡¢Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÖºäËÜ¾»¹Ô¡õ¤Õ¤©～¤æ～¾¾ºê¡õ¸µÂÀ¡ª¥¢¥¤¥É¥ë3À¤Âå¥Û¥ó¥Í¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±SP¡×¤¬ÊüÁ÷¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÈÖÁÈ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤òºäËÜ¤È¾¾ºê¤¬°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤È¡¢ºäËÜ¤Î³Ú²°Á°¤ÇºäËÜ¡¦¾¾ÅÄ¡¦¾¾ºê¤¬¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò»Ø¤µ¤¹»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºäËÜ¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡ÖºòÆü¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÇGET¤·¤¿¤ªÆù¡¢ÁáÂ®¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ä´Íý¤·¤¿¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£