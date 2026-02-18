このレベルが100均で700円？！むしろお得に感じる！大満足なプチプラガジェット

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で便利そうなアイテムを発見！左右繋がっているワイヤレスイヤホンで、お値段は￥770（税込）。使い心地が気になったので早速購入してきました。Type-Cで充電できる商品なので、専用のケースが不要なのが◎実際に使用したので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：アルミニウムワイヤレスイヤホン（BT008、ブラック）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480854731

これ￥770（税込）は価格バグすぎる！ハイレベルなガジェットをチェック

ダイソーをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場でとんでもない商品を発見！今回GETしてきたのは、その名も『アルミニウムワイヤレスイヤホン（BT008、ブラック）』。お値段は￥770（税込）でした。

ケーブルは付属していませんが、Type-Cで充電が可能です。専用の充電ケースが要らないので、そのままケーブルを挿せるのが便利です。充電時間は約2時間30分。バッテリーの容量は約50mAhです。

リモコンの機能も充実しています。電源のON／OFF、音量の調整や曲送り、曲戻し、さらにはハンズフリー通話や音声アシスタントにも対応しています。

大満足の使用感！ダイソーの『アルミニウムワイヤレスイヤホン（BT008、ブラック）』

早速ペアリングしていきます。まず、電源がOFFの状態からセンターボタンを3秒以上長押します。ペアリングモード中はLEDが赤と青に交互に点滅します。接続先機器のBluetooth設定から「DAISO＿BT008」を検索し、登録したらペアリング完了です。

イヤホンの型式はダイナミック型。連続再生時間は約7時間です。実際に使ってみると、イヤホンが小ぶりなので耳に負担がないのが◎密閉性の高いカナル式で、フィット感も抜群です。

ラジオやオーディオブックを再生すると、クリアな音質で綺麗に聴こえました。音楽もがさつきがなく、なめらかです。プチプラのイヤホンはシャカシャカと音が軽く感じることもありますが、こちらは高価格帯の製品とあまり差を感じなかったので驚きました。

今回はダイソーの『アルミニウムワイヤレスイヤホン（BT008、ブラック）』をご紹介しました。

ケーブルで左右繋がっているので紛失知らず。また、耳から外れても地面に落としにくいため、使い勝手抜群です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。