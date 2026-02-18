今日2月18日(水)は、低気圧が通過した後に冬型の気圧配置となるでしょう。北海道や東北、北陸から山陰にかけては雪や雨、関東から九州にかけての太平洋側はおおむね晴れる見込みです。最高気温は平年より高めとなりそうです。

北日本は雪とふぶき

北海道や東北北部の日本海側を中心に雪が降り、ふぶいて見通しが悪くなるおそれがあります。車のライトを早めに点灯し、不要不急の外出は控えると安心です。沿岸部では風も強まり、吹きだまりによる路面状況の急な悪化に注意が必要です。

日本海側は雪や雨 路面状態に注意

北陸や山陰では夕方以降を中心に雪や雨が降る見込みです。山沿いでは雪の降り方が強まり、積雪が増加する所があるでしょう。タイヤチェーンなど冬用装備を整えておくと安心です。平野部では雨となる所もあり、路面の凍結やシャーベット状の雪で滑りやすくなる可能性があります。車の運転や歩行の際は路面状態に十分にご注意ください。

太平洋側は晴れ中心 乾燥注意

関東から九州にかけての太平洋側は晴れ間が広がり、日中は日差しの温もりを感じられそうです。ただし内陸部では朝晩冷え込むでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意し、加湿やこまめな水分補給も心がけてください。