2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、ロストリバーデルタにある「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」で提供される「スペシャルセット」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ユカタン・ベースキャンプ・グリル スペシャルセット

価格：1,780円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

ユカタン地方の「お祝いの席で肉を分け合って食べる文化」から着想を得た、アニバーサリーイヤーにぴったりなライスボウル。

メインの「スパイシービーフとシーフードサルサのユカタンライスボウル（オレンジ、ワカモレ）」は、たっぷりのスパイシービーフをオレンジと一緒に味わうユニークな一品です。

サルサソースにはシーフードが加えられ、彩りのよい野菜やワカモレがトッピングされた、見た目にも華やかなメニューに仕上がっています。

セットにはソフトドリンクが付いており、プラス料金で他の飲み物に変更することも可能です。

お祝いの文化を感じる具沢山ライスボウル。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ユカタン・ベースキャンプ・グリル スペシャルセットの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

