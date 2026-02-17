Ž¢ÉáÄÌ¤Î¼Ò°÷Ž£¤òŽ¢ÈÈºá¼ÔŽ£¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÌäÂê¤¬¾ÚÌÀ¤·¤¿"¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×"¤ò¸í¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ÎËöÏ©
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢½©»³¿Ê¡Ø´ë¶ÈÉÔ¾Í»ö¤Î¿¿Áê¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤ò°¼Ô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ëÏÄ¤ó¤À¹½Â¤¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Î¡ÖÂçµ¬ÌÏÉÔÅ¬ÀÚÈÎÇä¡×
ÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤¿¤Ó¡¢À¤ÏÀ¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¥â¥é¥ë¡×¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤ÎÅýÎ¨ÎÏ¡×¡Ö´ÉÍý¿¦¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ËÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ä´ÉÍý¿¦¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ë¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤Û¤É¶¯¤¤´Æ»ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç°ïÃ¦¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÂçµ¬ÌÏÉÔÅ¬ÀÚÈÎÇä¡×
¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
2019Ç¯6·î¡¢Á°Ç¯¤ÎNHK¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤«¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡Ê°Ê²¼¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¡Ë¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÅ¬ÀÚ±Ä¶ÈÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢2014¡Á2018Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÃÄê»ö°Æ¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÀÌó¡Ë¤Ï18Ëü2912·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢1Ëü2836·ï¤¬¡ÖË¡Îá°ãÈ¿¤Þ¤¿¤Ï¼ÒÆâµ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÊç½¸¿ÍÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËË¡Îá°ãÈ¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ï48·ï¡¢¼ÒÆâµ¬Â§°ãÈ¿¤Ï622·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÀÌó¼Ô¤Î¤¦¤Á70¡ó°Ê¾å¤¬60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Èï³²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2019Ç¯12·î¡¢¶âÍ»Ä£¤Ï¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤ª¤è¤ÓÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·µ¬¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä¤ò3¥«·î´ÖÄä»ß¤¹¤ëÌ¿Îá¤ò²¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¡¢¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î3¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¢£¼Ò°÷¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×
¼Â¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë²¼¤Ç»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë°ïÃ¦¹Ô°Ù¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀß·×¤Î¤Þ¤º¤µ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇØ·Ê¤«¤éÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£Í¹À¯Ì±±Ä²½¤ò·Ð¤¿¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Ï¡¢2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¡Ö¿··ÀÌó¤Î³ÈÂç¡×¤ò¼çÍ×¤Ê·Ð±Ä»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¡¢ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤ÎÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¤â¡ÖÊÝ¾ã½Å»ë¤ÎÈÎÇä¡×¤ä¡ÖÊÝÍ·ÀÌó¤Î½ãÁý¡×¤òÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î±Ä¶È³èÆ°¤òÃ´¤¦ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î¾Ä³°¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇä·ï¿ô¤äÊÝ¸±ÎÁ³Û¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¤¤ÌÜÉ¸¤¬²Ý¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤Ï¼ÒÆâ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²Ä»ë²½¡¦¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÎÍ¥½¨¼Ô¤Ï¼ÒÆâ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¸øÉ½¡¦É½¾´¤µ¤ì¡¢³¤³°¸¦½¤Î¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2015Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ª¤è¤Ó¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Î¾Ä³°¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿Í»öÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´ðËÜµë¤Î¤ª¤è¤½1³ä¶¯¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò±Ä¶È¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ä¶È¼êÅö¡×¤Ë¿¶¤êÂØ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ²þÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è¤¬ÈÎÇäÀ®²Ì¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸³è¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°µÎÏ¤¬¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¿¿¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï¤ÏÈ¯À¸¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÈÎÇä¸½¾ì¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÍ¹ÊØ¡ÊÍ¹ÊØ¶É¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤Î¥«¥¦¥ó¥ÈÊýË¡¤È¤·¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦´ûÂ¸¤Î¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¤Î·ÀÌó¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤ÊÝ¸±¤òÄÉ²Ã·ÀÌó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿··ÀÌó¤«¤é6¥«·î°ÊÆâ¤Ëµì·ÀÌó¤ò²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÈ¾Ê¬¤·¤«¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤
¡¦´ûÂ¸·ÀÌó¤ò²òÌó¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÊÝ¸±¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¾ì¹ç¤â¡¢²òÌó¤«¤é3¥«·î°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤ò¶õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ÏÈ¾Ê¬¤·¤«¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´ûÂ¸·ÀÌó¤ÎÃ±¤Ê¤ë¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï±Ä¶ÈÊý¿Ë¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î2019Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢18¡Á69ºÐ¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ÃÆþÎ¨¤Ï82.1¡ó¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë8³äÄ¶¤¬²ÃÆþºÑ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿¿¤Î¿·µ¬¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤ÎÈÎÇä°µÎÏ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÉÔÀµ¤¬¾ïÂÖ²½¡¦ÀµÅö²½¤·¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÈ¯Å¸
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÉ¾²Á¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ Æó½ÅÄ§¼ý¡§´ûÂ¸·ÀÌó¤ò²òÌó¤»¤º¤Ë¿··ÀÌó¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò6¥«·î´ÖÆó½Å¤ËÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·µ¬·ÀÌó°·¤¤¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¢ ÌµÊÝ¸±´ü´Ö¤ÎÁÏ½Ð¡§µì·ÀÌó²òÌó¤«¤é¿··ÀÌó²ÃÆþ¤Þ¤Ç3¥«·î°Ê¾å¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬·ÀÌó°·¤¤¤òÆÀ¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¸ÜµÒÍø±×¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò²Ô¤°¼êË¡¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÀµ¤¬¾ïÂÖ²½¤·ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½ÅÂç¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¡£
ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡¦¸ÜµÒ¤ËÌµÃÇ¤Ç¿½¹þ½ñ¤òºîÀ®¡¦Äó½Ð¤·¡¢¸å¤«¤é»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡Ê»äÊ¸½ñµ¶Â¤¤Î²ÄÇ½À¡Ë
¡¦·ÀÌó»þ¤Ë¸ÜµÒ¤¬ÄÌ±¡»ö¼Â¤ò¿½¹ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÀÌóÀ®Î©¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¹ðÃÎ½ñ¤ËµºÜ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡ÊÉÔ¹ðÃÎ¶µº¶¡Ë
¡¦·ÀÌó¼ÔËÜ¿Í¤Ë²ñ¤ï¤º¡¢¿ÆÂ²¤Î½ñÎà¤À¤±¤Ç·ÀÌó¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡Ê½ÅÍ×»ö¹àÉÔ¹ðÃÎ¡Ë
¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢1Ëü2836·ï¤â¤Î¡ÖË¡Îá¤Þ¤¿¤Ï¼ÒÆâµ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¡×¤È¤·¤ÆÊç½¸¿ÍÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£À©ÅÙÀß·×¤ÎÃÊ³¬¤ÇÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤³¤È
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿Í¹ÊØ¶É°÷¤ÏÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¶ÈÉ¾²Á»ØÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ïÃ¦¹Ô°Ù¡Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¦¤ë¤«¤Ï¡¢À©ÅÙÀß·×ÃÊ³¬¤ÇÍ½Â¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
À©ÅÙºöÄêÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¾¯¤Î°ïÃ¦¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ä¶È¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã±½ã¤Ë¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÇÀµÅö¤Ê¿·µ¬±Ä¶È¤¬¿Ê¤à¤È¿®¤¸¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢À©ÅÙÆ³ÆþÁ°¤Ë±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌäÂêÈ¯À¸¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÄê¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
À©ÅÙÀß·×¼Ô¤¬¸½¾ì¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤¹¤Ç¤Ë8³ä¤Î¹ñÌ±¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì´Ä¶²¼¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¾²Á¥ë¡¼¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ê¥¹¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¨»²¹Í¡§¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿ÊÝ¸±·ÀÌóÌäÂêÆÃÊÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡ÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×2019Ç¯12·î18Æü
¢£¥ë¡¼¥ëÀß·×¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢À©ÅÙ¤äÉ¾²Á¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÀß·×¤ò¸í¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¹çÍýÅª¤ËÉÔÀµ¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÉÔÀµ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÄÌ¾ï¤ÏÀ¿¼Â¤Ë¿¦Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ò°ïÃ¦¹Ô°Ù¤ËÁö¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÑÍý´¶¤Î·çÇ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡Ö¹çÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°ÁªÂò¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
¡¦ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ëÁ±°´ð½à¤ÎÌÀ³Î²½
¡¦Ä¹´ü¡¦Ã»´ü¤ÎÁÐÊý¤Ë¾È¤é¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¶ÈÀÓÉ¾²Á¥ë¡¼¥ë¤ÎºöÄê
¡¦Æ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´Æºº¤ÎÆ³Æþ
¡¦ÌäÂê¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë³Î¼Â¤ÊÄ¨È³¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶ÈÀÓÉ¾²Á¥ë¡¼¥ë¤ÎÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£É¾²Á¤ÎÀß·×¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢ÉÔÀµ¤ÏÉ¬¤ºµ¯¤³¤ë¡£·Ð±Ä¿Ø¤ä´´Éô¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÃ±¤Ê¤ë´ÉÍý¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëºÇ½ÅÍ×·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÈÇ§¼±¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ï¿Í¤ò¼é¤ë½â¤Ë¤â¡¢Â¤òÆ§¤ß³°¤µ¤»¤ëºäÆ»¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼é¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¡¢¿Í¤Ï·òÁ´¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ëÀß·×¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤³¤³¤Ç¼¨¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢¤½¤Î¸·½Í¤Ê»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
½©»³ ¿Ê¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë
¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£µþÅÔÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¡£¼ÒÄ¹¼¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»ö¶È´ë²è¡¦¾¦ÉÊ´ë²è¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£ÆÈÎ©¸å¡¢³èÆ°ÎÎ°è¤ò¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë°Ü¤·¡¢»º¶ÈºÆÀ¸µ¡¹½²¼¤ÇºÆ·úÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊCCOÂå¹Ô¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ä¼Ò³°´ÆººÌò¡¢ÆüÊÆ¹çÊÛ´ë¶È¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¡¢ºâÃÄË¡¿Í¤ÎÍý»ö¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¤Î´Æ»ö¡¢NPO¤ÎÍý»öÄ¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÈ¿¥·ÁÂÖ¤Î·Ð±Ä¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ä¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¼ÒÄ¹¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¡ÖË¡Î§¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡¢2002Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¿¦¾ì¤Î¡Ö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¿Í¡×¤òÆ°¤«¤¹µ»½Ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡¢2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î´ðËÜ24¤Î¥±¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢2020Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ¾¿¦1Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¢2021Ç¯¡Ë¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥×¥ê¥ó¥·¥×¥ë¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼èÄùÌò ½©»³ ¿Ê¡Ë