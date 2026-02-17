17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.1％減の1953億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.8％減の1489億円だった。



個別ではグローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> など7銘柄が新高値。ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ プレミアムインカム <452A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が3.53％高、ＮＥＸＴ 野村日本株高配当 <2048> が3.19％高と大幅な上昇。



一方、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> は4.75％安、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> は4.45％安と大幅に下落した。



日経平均株価が451円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金994億4000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1572億8900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が138億200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が99億7000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が87億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億4500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が42億4700万円の売買代金となった。



