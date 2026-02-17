この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「事故を招く仕組み」過去の死亡事故を無視か…Uber Eatsの報酬システムに現役配達員が怒り「安全より利益を優先」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uber Eatsの"低単価&インセンティブ環境"はいつ終わる？過去の警鐘を無視していた」と題した動画を公開。Uber Eatsのインセンティブ（追加報酬）制度が、過去に死亡事故を誘発したとして問題視されたにもかかわらず、現在さらに複雑化していると警鐘を鳴らした。



動画でレクター氏は、現在のUber Eatsが「選択制クエスト」「謎クエスト」「連続稼働インセンティブ」など、複数のインセンティブを同時に導入している状況を解説。これらのインセンティブが配達員の過当競争を煽り、低単価の要因となっていると指摘する。



その上で、2021年に起きたUber Eats配達員による死亡事故に言及。この事故では、配達員が業務上過失致死罪で起訴されたが、検察は事故の背景として、配達を急がせる報酬システムの問題点を指摘していた。当時、弁護士からは「限られた時間で配達件数に応じた追加報酬がもらえるなら、配達員は当然少しでも多く回ろうと急ぎ、事故の危険性は高まる」との見解が示され、この仕組みは「安全面より利益を優先する制度に警鐘を鳴らす事件」だと問題視されていたという。



レクター氏は、この司法からの“警鐘”があったにもかかわらず、Uber Eatsが反省することなく、現在の報酬システムは当時よりもさらに危険性を増していると主張する。特に、新たに導入された「謎クエスト」や「連続稼働インセンティブ」は、配達員にさらなる焦りを生む可能性があると懸念を示した。同氏は、企業が利益を優先するあまり、過去の教訓を無視しているのではないかと疑問を呈し、再び同様の悲劇が起こる可能性を危惧している。最後に、「このインセンティブ環境は今後も続くと思いますか？」と視聴者に問いかけ、動画を締めくくった。