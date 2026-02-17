フォーエイト48あみか、水着姿で美スタイル際立つ「セクシー」「肌綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが2月15日、自身のInstagramを更新。水着姿を披露した。
【写真】20歳人気美女YouTuber「スタイルレベチ」沖縄で水着姿披露
沖縄に訪れていたことを投稿していたあみかは、今回「2月に水着着ると思ってなかった笑笑」とコメントし、ポニーテールのヘアスタイルでオフホワイトの透かし編みのセパレート水着を着用したプールサイドでのショットを披露。チューブトップとサイドが3本の紐で繋がったボトムのデザインとなっており、美しいスタイルを見せている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「女神」「ポニーテール最強に可愛い」「水着がセクシー」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳人気美女YouTuber「スタイルレベチ」沖縄で水着姿披露
◆あみか、水着姿公開
沖縄に訪れていたことを投稿していたあみかは、今回「2月に水着着ると思ってなかった笑笑」とコメントし、ポニーテールのヘアスタイルでオフホワイトの透かし編みのセパレート水着を着用したプールサイドでのショットを披露。チューブトップとサイドが3本の紐で繋がったボトムのデザインとなっており、美しいスタイルを見せている。
◆あみかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「女神」「ポニーテール最強に可愛い」「水着がセクシー」「肌綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】