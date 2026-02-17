デニムトラッカージャケット

―［ファストファッション、全部買ってみた］―

　ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロで買えるオススメアウター3選

　今回はユニクロで買えるオススメアウターを3点紹介します。2月に入って、そろそろ春服を意識する頃。このタイミングで多くの人が迷い始めるのが春のアウター選びです。

　ユニクロは種類が多くて便利ですが、選び方を間違えてしまうとなんだかしっくり来ない、買ったはいいものの着なくなる、そんな失敗につながりやすいものです。この内容を知っておけば、自分の目的や着こなしに合った一着を選びやすくなるはず。

　今回、紹介するのは以下の3アイテムです。

・ミラノリブジャケット 5990円
・デニムトラッカージャケット 5990円
・ポケッタブルUVカットパーカ 3990円

◆▼ミラノリブジャケット

　まず紹介するのはミラノリブジャケット。いわゆるジャケットですが、スーツのようにかしこまった作りではありません。ポケットはフラップ付きではなくパッチポケットで、ウエストの絞りも強くなく、フォーマルなジャケットの構造にはなっていません。

　さらにウールではなくニット素材なので、見た目はジャケットでも着心地は軽く、ラフに着こなせます。

　ミラノリブはハリのあるニットで、ニット特有の柔らかすぎる印象が出にくいのが特徴です。ジャケットに適した素材で、見た目と着心地のバランスがとてもいい一着になっています。

◆おすすめカラーはブラック

　シルエットはやや緩め。身幅と袖幅は標準的で、袖丈も普通。着丈はやや長めで、少しリラックス感のあるジャケットです。ニット素材かつハリ感があるのでシルエットが綺麗に出ています。

　春にも秋にも使えて、少しきれいめに見せたい日や、友人と出かける日など幅広いシーンに対応可能。素材感にも安っぽさはなく、非常に使いやすい万能なアウターです。

　おすすめカラーはブラック。着用シーンが広く、最も使いやすい色です。

◆▼デニムトラッカージャケット

　次に紹介するのはデニムトラッカージャケット。SNSでも話題になっているアイテムですが、実際に物としての完成度が高い一着です。

　ユニクロのデニムは生地の品質が高く、特に加工感が優れていて、不自然さがなく自然な風合いに仕上がっています。

　中肉厚でロングシーズン着用できるので、ヘビロテしてしまうはず。デザインもルーツに忠実に落とし込まれているので、嘘くささがなく説得力抜群。この価格でこのクオリティを出しているのは非常に優秀です。

◆着こなしで重要となるのは…

　デニムジャケットは着丈が短めなのが特徴で、着こなしではインナーとのバランスが重要になります。

　インナーが長すぎると違和感が出やすいので、少し出る程度にするか、インナーを見せない方向でまとめると着こなしやすくなります。

　友人と出かける時や一人で外出する時など、ラフなシーンで活躍するアウターです。

◆▼ポケッタブルUVカットパーカ

　最後に紹介するのはポケッタブルUVカットパーカ。見た目は非常にシンプルなパーカですが、撥水機能があり、小さく畳んで持ち運べるポケッタブル仕様になっています。

　バッグに入れておけば、急な雨や気温の変化にも対応できます。デザインはシンプルで着こなしやすく、フードも適度に立つため、顔まわりがすっきり見えやすく、スタイルがよく見えます。

　素材も単調ではなく、表情のある生地になっているため安っぽさは感じにくい仕上がり。

◆機能性と使い勝手のいいアウター