ユニクロの最新アウター「幅広いシーンに対応可能」「完成度が高い一着」絶対に買い逃してはいけない3アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロで買えるオススメアウター3選
今回はユニクロで買えるオススメアウターを3点紹介します。2月に入って、そろそろ春服を意識する頃。このタイミングで多くの人が迷い始めるのが春のアウター選びです。
ユニクロは種類が多くて便利ですが、選び方を間違えてしまうとなんだかしっくり来ない、買ったはいいものの着なくなる、そんな失敗につながりやすいものです。この内容を知っておけば、自分の目的や着こなしに合った一着を選びやすくなるはず。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・ミラノリブジャケット 5990円
・デニムトラッカージャケット 5990円
・ポケッタブルUVカットパーカ 3990円
◆▼ミラノリブジャケット
まず紹介するのはミラノリブジャケット。いわゆるジャケットですが、スーツのようにかしこまった作りではありません。ポケットはフラップ付きではなくパッチポケットで、ウエストの絞りも強くなく、フォーマルなジャケットの構造にはなっていません。
さらにウールではなくニット素材なので、見た目はジャケットでも着心地は軽く、ラフに着こなせます。
ミラノリブはハリのあるニットで、ニット特有の柔らかすぎる印象が出にくいのが特徴です。ジャケットに適した素材で、見た目と着心地のバランスがとてもいい一着になっています。
◆おすすめカラーはブラック
シルエットはやや緩め。身幅と袖幅は標準的で、袖丈も普通。着丈はやや長めで、少しリラックス感のあるジャケットです。ニット素材かつハリ感があるのでシルエットが綺麗に出ています。
春にも秋にも使えて、少しきれいめに見せたい日や、友人と出かける日など幅広いシーンに対応可能。素材感にも安っぽさはなく、非常に使いやすい万能なアウターです。
おすすめカラーはブラック。着用シーンが広く、最も使いやすい色です。
◆▼デニムトラッカージャケット
次に紹介するのはデニムトラッカージャケット。SNSでも話題になっているアイテムですが、実際に物としての完成度が高い一着です。
ユニクロのデニムは生地の品質が高く、特に加工感が優れていて、不自然さがなく自然な風合いに仕上がっています。
中肉厚でロングシーズン着用できるので、ヘビロテしてしまうはず。デザインもルーツに忠実に落とし込まれているので、嘘くささがなく説得力抜群。この価格でこのクオリティを出しているのは非常に優秀です。
◆着こなしで重要となるのは…
デニムジャケットは着丈が短めなのが特徴で、着こなしではインナーとのバランスが重要になります。
インナーが長すぎると違和感が出やすいので、少し出る程度にするか、インナーを見せない方向でまとめると着こなしやすくなります。
友人と出かける時や一人で外出する時など、ラフなシーンで活躍するアウターです。
◆▼ポケッタブルUVカットパーカ
最後に紹介するのはポケッタブルUVカットパーカ。見た目は非常にシンプルなパーカですが、撥水機能があり、小さく畳んで持ち運べるポケッタブル仕様になっています。
バッグに入れておけば、急な雨や気温の変化にも対応できます。デザインはシンプルで着こなしやすく、フードも適度に立つため、顔まわりがすっきり見えやすく、スタイルがよく見えます。
素材も単調ではなく、表情のある生地になっているため安っぽさは感じにくい仕上がり。
◆機能性と使い勝手のいいアウター
