200円は安すぎ！ホムセンは1000円以上するから断念…コスパ抜群なミニ引き出し

ホームセンターでパーツキャビネットを購入しようとすると、安いものでも1,000円以上はします…。手頃なものはないかとダイソーで探してみると、なんと200円で引き出しが6個付いているコスパ抜群なミニ引き出しを発見しました！小物や文具、パーツを細かく仕分けできてスッキリ。買い足しやすくておすすめです！

商品情報

商品名：ミニ引き出し

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480610368

とにかくコスパ抜群！ダイソーで見つけた『ミニ引き出し』が優秀！

小物やハンドメイドパーツなどを収納しようと思い、ホームセンターで手頃な商品を探していたのですが、値段を見て断念…。パーツキャビネットを購入するとなると、安いものでも1,000円以上はします。

ダイソーにいいものはないかな…と何気なく探していると、ちょうどいいアイテムを発見！今回は、こちらの『ミニ引き出し』をご紹介します。

価格は220円（税込）とかなりお手頃！筆者が訪れた店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

一段につき小さな引き出しが2つずつ付いている、三段式の引き出しです。

取っ手が付いているので、さっと引き出しやすいです。

コンパクトサイズでとにかくお安いので、これなら必要な分だけ買い足せます！

使い手目線の優秀な構造になっていて、ストレスなく使えるのもポイント。

本体に爪がついていて、引き出しが最後まで抜け落ちないようになっています。

小物やパーツの整理整頓に便利！

クリップやホッチキスの針などの細々とした文具がスッキリ収まりました。

クリア素材で中身が見えるので、「あれはどこに入れたっけ…？」と探す手間が省けます！

ほかにも、ボルトやネジなどの金具、ネイルや手芸のパーツを小分けにして収納するのに便利です。

さらに、同じ商品を積み重ねて使用することもできます。

上面に溝があり、底面には爪がついているので、スタッキングしやすく安定します。

今回はダイソーの『ミニ引き出し』をご紹介しました。

デスク上や棚の中で使いやすく、小物の整理整頓に大活躍！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。