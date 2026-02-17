¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤¤¥·¥§¥¢¡ª¡×¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡È°Õ³°¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ËÃíÌÜ¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß»Ñ¤Ë¤ª¤Ø¤½¤â¤Á¤é¤ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¤´¤Ï¤ó°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×35²¯±ß¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤â¸åÈ¾Àï¡£¥Ï¡¼¥ÉÆüÄø¤òÀï¤¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¸³èÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤â2¤ÄÌÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÃ«°¦Î¿(¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼)¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õ¤Î¥¥ã¥ß»Ñ¤È¤¯¤Ä¤í¤¤¤À»Ñ¤Ç°¦ÍÑ¤ÎÉÊ¤ò¸ì¤ë¼ÂºÝ¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤Î»Ñ
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¶¥µ»À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÉ¬¼ûÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¤ª¤Ø¤½¤¬¸«¤¨¤ë¥¹¥¨¥Ã¥È»Ñ¤È¡È´°Á´¥ª¥Õ¡É¤Î¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡¡
¡¡¡ÖHappy to report no shortage of rice here in Italy(¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤ªÊÆ¤¬Á´Á³ÉÔÂ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤·¤¿)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¿æÈÓ´ï¤ä¥ß¥ë¥¯¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¢ÌëÍÑ¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡¢°¦ÆÉ½ñ¤Ê¤É¼«¿È¤¬Æüº¢¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤¤¥·¥§¥¢¡ª¡×¡Ö¿¿·õ¤ËÀ¸¤¡¢¿¿·õ¤Ë°¦¤¹¤ë»Ñ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¡×¤ÈÂç»ö¤Ê¶¥µ»À¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¿©À¸³è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤È¤¤¤¨¤Ðº£Âç²ñ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Î3¼ïÌÜÁ´¤Æ¤ËÅÐÏ¿¡£¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Çº£Âç²ñ¤â2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤È¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¡ØForbes¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤°½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆÃ½¸¡×¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¤ÏÌó2,300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó35²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
