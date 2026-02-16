¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡Ä¡×³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¡¦ÅÔÆâºß½»¤À¤Ã¤¿30ÂåÉ×ÉØ¤¬¡¢ÉÔ°Â¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø°Ü½»¡£¼ÂºÝ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡ÒÆüËÜ¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¡Ó
»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëºòº£¡£ÆüËÜ±ß¤ä¹ñÆâ»ñ»º¤À¤±¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤³¤³°¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¤È¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÅê»ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö³¤³°°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢FP1µéµ»Ç½»Î¡¦±ÊÅÄÃÒËÓ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹»ñ»º¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤è¤ê¡¢¼ÂÎã¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°Ü½»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¡¢³¤³°ÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤À¤Ã¤¿30Âå¤Î¤´É×ÉØ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È³¤³°Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ç¯¤Ë²¿²ó¤«³¤³°½ô¹ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤´É×ÉØ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþÅö½é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿Êª·ï¤ò¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¡ÖÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Ëµï½»¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢°Ü½»¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ü½»¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤´É×ÉØ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î·ÐºÑ¤Ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î³ô¤âÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸½ÃÏ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¶ä¹Ô¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¡¢¸ýºÂ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ï¸½ÃÏ¤Ë½»¤à¿Í¤¬¹Ô¤¯Å¹¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¹Ô¤¯Å¹¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¶èÊ¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µï½»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹Ô¤±¤ëÅ¹¤¬Áý¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹¤Ë¹Ô¤±¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤Î¹ñ¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä°¦Ãå¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î¤´É×ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹¬¤»¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¡¢»ä¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´É×ÉØ¤Ï¸½ºß¡¢¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êª·ï¤ÏÄÂÂß¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¹¥¤ß¤ÎÊª·ï¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¿·¤¿¤ÊÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡©¿·¶½¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º
¡Ö³¤³°ÉÔÆ°»º¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç½»¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¤´É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°ÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¡¹¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤ëÊý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢Ä¾Á°¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Ë±üÍÍ¤È°ì½ï¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°ÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¤òµ¡¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤â´Ý¤´¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ØÆþ¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤ÏÅê»ñ¡¦±¿ÍÑÌÜÅª¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¿·¶½¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Â¿¾¯ÊÑÆ°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î5¡Á7¡óÁ°¸å¤È¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤äÊª·ï¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´°À®Á°¤ÎÊª·ï¤¬¡¢´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÃÍ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢·úÀßÁ°¤ä·úÀßÅÓÃæ¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥Ó¥ë¥ÉÅê»ñ¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Êª·ï´°À®Á°¤«¤é¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª·ï¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬½»¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¡ÖÇäµÑÍÑ¤È¤·¤Æ¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¢¡ÖºÇ½é¤ÏÁá¤á¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ÇÄ¹´üÊÝÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¹ØÆþÅö½é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³èÍÑÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤ÎÊª·ï¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿¼¹ï¤ÊÆüËÜ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿·¶½¹ñ¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬Â¿¤¯¡¢¿Í¸ýÁ´ÂÎ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¹ñ¤Ë³èµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇäµÑ¤Ë¤·¤Æ¤âÄÂÂß¤Ë¤·¤Æ¤âÍø±×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½Ð¸ý¤ÎÁªÂò»è¤¬Éý¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄÂÂßÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¿·¶½¹ñ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÄÂÂß¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈæ³ÓÅªºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹²°¤Î¤è¤¦¤Ê½»µï¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦½êÆÀ¾å¾º¤ä¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾Íè¤ò¸«¹þ¤ó¤À³¤³°Åê»ñ²È¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¤Î±Æ¶Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÀß¡¢¶¡µë¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿Êª·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼Ú¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÄÂÂß¼ûÍ×¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤Ó¡¢Íø²ó¤ê¤äº£¸å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤ÈÁ´¤¯Æ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾Íè¤Î²ÄÇ½À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¥á¥ê¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥ê¥¹¥¯
°ìÊý¤Ç¡¢³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ëµó¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇºÇÄã¸Â¡¢Æ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1¡¥¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥ê¥¹¥¯
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î¾ðÀª¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿·¶½¹ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÆüËÜ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÖË¡À°È÷¤¬´Ë¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ËË¡Î§¤äÀ©ÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥°ÙÂØ
°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ï¡¢ÇäµÑ±×¤äÄÂÎÁ¼ýÆþ¤ÎÊÑÆ°¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Áê¾ì¤ÎÆ°¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¸½ÃÏµòÅÀ¤Î¤¢¤ë¶È¼Ô¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤¿¤³¤Þ¤á¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
3¡¥¾ðÊó¼ý½¸ÆñÅÙ
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ª¤ª¤è¤½¤Î¤³¤È¤ÏÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î»Ô¾ì¾ðÊó¤äË¡µ¬À©¡¢ÀÇÀ©¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¸øÍÑ¸ì¤Ë±Ñ¸ì¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È²óÈòÊýË¡¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡¥Êª·ï½×¹©»þ´ü
¥×¥ì¥Ó¥ë¥É¤ÇÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´°À®Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë´°À®¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ä¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¤«·î¤«¤éÇ¯Ã±°Ì¤ÇÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´°À®Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5¡¥»ÙÊ§¤¤¾å
ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤ÎÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¬³ä¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃÙ±ä¤»¤º¤Ë»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÙ±ä¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢²¿²ó¤â¹Ô¤¦¤È¡¢ºÇ°Ë×¼ý¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¡¥ÀÇÀ©¾å
³¤³°¤ÎÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤È¸½ÃÏ¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Îã¤¨¤Ð½êÆÀÀÇ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î½êÆÀÀÇ³Û¤«¤é°ìÄê³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆó½Å²ÝÀÇ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö³°¹ñÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇ³Û¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇ¶â¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÀÇ¶âÌÌ¤Ï¡¢³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÀÇÍý»ÎÅù¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¾¦´·½¬¤äÊ¸²½¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¹ñ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í°ã¤¦¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³¤³°ÉÔÆ°»º¹ØÆþ¤Ç¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ¬¤ºÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
