BTS¤¬¡¢7¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGQ KOREA¡Ù3·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBTS¡ØGQ KOREA¡ÙÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡õ¥àー¥Óー①～④ ¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÎÎï¤·¤¤¥½¥í¥«¥Ã¥È①～⑦
¢£BTS¤¬7¿ÍÁ´°÷¤Ç¡ØGQ KOREA¡Ù3·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬Ê¼Ìò¤ÎµÁÌ³¤òÍú¹Ô¤·½ª¤¨¡¢¥°¥ëー¥×³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¡¢Á´°÷¤Ç»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£»ïÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¥°¥ëー¥×³èÆ°¤ä3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥¹ー¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£Á´°÷¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥ªー¥é¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÊÂ¤Ö»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤ÏVERSACE¤Î¥Ù¥¹¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£JUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤ÏVERSACE¡Ê¥ô¥§¥ë¥µー¥Á¥§¡Ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ù¥¹¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¾åÉÊ¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëHUBLOT¡Ê¥¦¥Ö¥í¡Ë¤ÎÏÓ»þ·×¤òÃå¤±¤ÆÊªÍ«¤²¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¢£BTS V¤ÏCELINE¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä
V¡Ê¥ô¥£¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëCELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä»Ñ¡£¼ê¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¥¯ー¥ë¤Ë±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS¥¸¥ß¥ó¤ÏDior¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä
JIMIN¡Ê¥¸¥ß¥ó¡Ë¤Ï¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëDior¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¡¢¶À¤Ë¼Ì¤ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BTS J-HOPE¤ÏLOUIS VUITTON¤Î¥·¥ã¥Ä»Ñ
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëLOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥Ö¥ëー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤Ã¤¿J-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¡£¥¯ー¥ë¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
¢£BTS¥·¥å¥¬¤ÏAMIRI¤Î¥ì¥¶ー¥³ー¥È¤Ç¥®¥¿ー¤òÊú¤¨¤ë
SUGA¡Ê¥·¥å¥¬¡Ë¤ÏAMIRI¡Ê¥¢¥ß¥ê¡Ë¤Î¥ì¥¶ー¥³ー¥È¤ÈWALES BONNER ¡Ê¥¦¥§ー¥ë¥º ¥Ü¥Êー¡Ë¤ÎÊÁ¥·¥ã¥Ä¤òÅ»¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¤òÊú¤¨¤ÆÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£BTS JIN¤ÏAMIRI¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇµÓÄ¹¥¹¥¿¥¤¥ë
ºÇÇ¯Ä¹¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤Ï¡¢DZOJCHEN¡Ê¥Éー¥¸¥§¥ó¡Ë¤Î¥·¥ã¥Ä¤ÈAMIRI¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£Ä¹¤¤µÓ¤òÁà¤ê¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£BTS RM¤ÏTHE ROW¡õ¥µ¥ó¥°¥é¥¹
¤½¤·¤Æ¥êー¥Àー¤ÎRM¡Ê¥¢ー¥ë¥¨¥à¡Ë¤Ï¡¢THE ROW¡Ê¥¶¡¦¥í¥¦¡Ë¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥°¥ìー¥«¥éー¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ìー¥à¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¡¢Èà¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ØGQ JAPAN¡Ù4·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Ç¤â¡¢BTS¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇú¥¤¥±¡×¡ÖÁ´°÷¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Æ¤Û¤ó¤È¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö7¿Í¤Ç¤ÎGQ¤Ï¶»Ç®¡×¡Ö7¿Í¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª²á¤®¤ÆÂç¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ©¤¹¤ë¤ÎËº¤ì¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Æ¥Æ¤Ë¥É¥¥å¥ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê7¿Í¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥«¥à¥Ð¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£