8,000Ì¾¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ªJCB¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤´¾·ÂÔ¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯7·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò´°Á´ÂßÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Ø¹ç·×8,000Ì¾¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¡ª
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î³«±à25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡ÖJCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤´¾·ÂÔ¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)¡Á2026Ç¯4·î15Æü(¿å)
¾·ÂÔÆü»þ¡§2026Ç¯7·î17Æü(¶â) 7:30PM¡Á10:30PM¡Ê´°Á´ÂßÀÚ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¡×
¾·ÂÔ¿Í¿ô¡§4,000ÁÈ8,000Ì¾
ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É¡§JCB ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¡ÊJCB¥¶¡¦¥¯¥é¥¹¡¢JCB¥×¥é¥Á¥Ê¡¢JCB¥´¡¼¥ë¥É ¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¢JCB¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¢¨¸Ä¿Í¥«¡¼¥É¤Î¤ßÂÐ¾Ý
¡ÖJCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤´¾·ÂÔ¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éJCB¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¼Â»Ü¡ª
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²ÃÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ò3»þ´Ö´°Á´ÂßÀÚ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
JCB¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡ÖÌ´¤ÈËÁ¸±¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª
¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó±þÊç¾ò·ï¤ÈÃêÁª¤Î»ÅÁÈ¤ß
±þÊç¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÀìÍÑWEB¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMyJCB¡×¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë»²²ÃÅÐÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ç¹ç·×30Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾åÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò1¸ý¤È¤·¤ÆÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ý¿ô¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ëÀßÄê¡£Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤òJCB¥«¡¼¥É¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤ÎÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø°ìÊâ¶á¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡×¤òËþµÊ¡ª
ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»þ´ü¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ ¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£
ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Ìë¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤òìÔÂô¤ËËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ù
¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤À¤±¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ëÀÅ¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
JCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«¡¼¥É²ñ°÷¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£ÅöÁª¼Ô8,000Ì¾¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤ÊÊç½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡ÖJCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º ¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¸ÂÄê Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼ ÂßÀÚ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤´¾·ÂÔ¡ª¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
