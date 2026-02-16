°Ë½¸±¡¸÷¡¢²á·ã¤¹¤®¤ë¡ÉÀ¸ÃåÂØ¤¨¡ÉÈÖÁÈ¤ËºÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È½é¹ðÇò¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¼þ¤ê¤ËËë¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡È¸µÁÄÍç·Ý¿Í¡É¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬¡¢¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²á·ã¤ÊÈÖÁÈ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤¹Ãæ¤Ç¡¢À¸ÅÌÌò¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤«¤é¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾¼ÏÂ¤Î²á·ã¤¹¤®¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡¡2·î13Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ÎÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î²á·ã¤Ê¥í¥±¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖÎáÏÂ¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È!! Íç·Ý¥ì¥¸¥§¥ó¥É·Ý¿Í¤·¤¯¤¸¤êSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¤·¤¯¤¸¤ê¤ò¼ø¶È¡£¼ø¶È¤Ë¤Ï¡¢Ã´Ç¤¤Î¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¼ãÎÓÀµ¶³¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼À¸ÅÌ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Á¡¦ß·ÉôÍ¤¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡¢¤½¤Î¤Û¤«À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ°Ë½¸±¡¸÷¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢°æ¼ê¤¬Íç·Ý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£1983Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤ÎËè½µÆüÍË¤ÎÃë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÀ¸ÃåÂØ¤¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö30ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼þ¤ê¤ËËë¤¬Ä¥¤é¤ì¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈËë¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÀâÌÀ¡£´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÃåÂØ¤¨Á°¤Î»Ñ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢»ÍÊý¤«¤é¥¿¥ª¥ë¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤Î¥«¥ß¤µ¤ó½Ð¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È½é¹ðÇò¡£¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤ËCD¤Î¹ðÃÎ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤§¡¼¡¼¡ª¡©¡×¡Ö¥Þ¥¸¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎVTR¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢°Ë½¸±¡¤Ï¡ÖËÍ¤¬Ç³¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Á´Éô¡×¤È²óÅú¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£