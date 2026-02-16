¸Å¶¶µü¸è¤È´äÅÄÃÒµ±¤¬FAÇÕ¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à»Ø´ø´±¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×¤Î£´²óÀï¤Ç¡¢¸Å¶¶µü¸è¡¢´äÅÄÃÒµ±¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤ÎÆüËÜ¿Í£³Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤¬ÅÄÃæÊË¤òÍÊ¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£±¤Î¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¡Ê£²¡Ý£´¡Ë¤ÎËö¤ËÇË¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤ï¤º¤«£´»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¸Å¶¶¤È´äÅÄ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£Á°¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Ç£´ÀïÏ¢Â³½ÐÈÖ¤Ê¤·¡¢¸å¼Ô¤â£²ÀïÏ¢Â³¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBirmingham mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í£²Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â²ø²æ¤ÎÌäÂê¤À¤¬¡¢Âç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿´äÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¾¯¤·µÙÍÜ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¼¡Àï¡¢21Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥Î¥ê¥Ã¥¸¤È·ãÆÍ¡£¸Å¶¶¤È´äÅÄ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤ï¤º¤«£´»î¹ç¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ËÜ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ¾¼Ô¤È¤â²ø²æ¤ÎÌäÂê¤À¤¬¡¢Âç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â·Ú¤¤¤â¤Î¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿´äÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¤³¤¦¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¡Ê´äÅÄ¡Ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¾¯¤·µÙÍÜ¤â¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æü¤ËÆü¤ËÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¼¡Àï¡¢21Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥Î¥ê¥Ã¥¸¤È·ãÆÍ¡£¸Å¶¶¤È´äÅÄ¤ÎÉüµ¢¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤²¤§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×´äÞ¼¿¿Æà¤¬âÁ¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¡ª ·§Ã«¼Ó´õ¤È¡Ä