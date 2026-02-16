ÆüËÜ¿Í¤â¡Ö¿Â»Î¡×¤ÎÂç¹ç¾§¡¡ÇÔ¤ì¤¿¹ëÁª¼ê¡¢Èþ¿ÍºÊ¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¾Î»¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¬µõ¤Ê¿Í¤À¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¡¢»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤âÄºÅÀ¤òÆ¨¤·¤¿¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê¹ë½£¡Ë¤Ï¡¢¶¥µ»¸å¤ËÆüËÜÀª¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤Ê¤É¿Í³Ê¼Ô¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ºÊ¤Ç¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥¨¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çò¤Î²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¼ê¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ó¡£¸åÊý¤«¤é¥Ï¥°¤¹¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ïº¸ËË¤Ë¥¥¹¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÞÎØ¤Î½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£¡ÖºòÌë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤Î3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥ª¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë²Ö¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿¿¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤è¡£»ä¤ÏËèÆü¤¢¤Ê¤¿¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤ï¡£¤¢¤Ê¤¿¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÊ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×
¡Ö´°àú¤Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤À¡£¤½¤·¤Æ¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¿Â»Î¤Ç¡¢¸Ø¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¡×
¡Ö¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡×
¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤ª²Ö¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë°¦¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ï¡£¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤ËËüÇ½¤ÎÁ±¿Í¡ª¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¬µõ¤Ê¿Í¤À¡×
¡¡¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤À¤¬¡¢É½¾´¼°¤Î¹ñ²ÎÀÆ¾§¤Ç¤ÏÃ¦Ë¹¤·¤Æ·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ïµã¤Êø¤ì¤ë4°Ì¡¦Ê¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Êâ¤ß´ó¤êÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤ÆÎå¤Þ¤¹¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿Í³Ê¼Ô¤Ö¤ê¤¬ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿Â»Î¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
