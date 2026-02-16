マリニンがエキシビション参加へ、3月世界選手権も出場と米報道

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで21日に行われるエキシビションに男子シングルのイリア・マリニン（米国）が参加する見通しであると、米紙「USAトゥデー」が関係者の証言として報じた。また、来月の世界選手権（チェコ・プラハ）も出場する予定という。

マリニンは今大会、団体戦のショートプログラム（SP）とフリーを滑り、金メダル獲得に貢献。ただ、個人戦はSP首位で迎えたフリーでミスが相次ぎ、まさかの8位に。悪夢の結果となった。ファンの間ではエキシビションは参加しないのではないかと一部で噂も立ったが、大会を締めくくるエキシビションに参加し、もう一度ミラノのリンクで勇姿を届けるようだ。

この報道に、日本のファンからも「エキシは出ないのかな、と思ってたから良かった」「無理せず自分を一番にしてほしいけど、色々踏まえた上で出演するなら楽しみにしてます」「マリニン選手エキシビション出てくれんの！？やったー！」と歓喜の声がX上で溢れていた。



（THE ANSWER編集部）