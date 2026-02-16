ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）が15日（日本時間16日）に行われた。三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、73.11点をマークして5位発進となった。首位のミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）とは6.90点差。リフトでのミスが響いたこの結果に、日本のファンからは驚きの声が上がっている。

五輪の大舞台で、世界王者の“りくりゅう”にまさかのミスが出た。

団体戦ではSP、フリーとも自己ベストをマークして1位となり、日本の銀メダル獲得に貢献。団体フリーから1週間後のこの日、個人戦の舞台に立ったが、王者らしい演技ができなかった。SP曲「Paint It Black」に乗り、トリプルツイストに成功。3回転トーループもピタリと合わせたが、自慢のリフトで珍しくミスが出た。演技後には木原が落胆し、三浦が肩をさするシーンもあった。

競技後の中継インタビューで三浦は、リフトでのミスについて「まずは映像を確認できていないので何とも言えないんですけど、いつも通りではなかったなっていう風には思っています」とコメント。この結果に、ネット上の日本ファンからは驚きの声が上がっている。

「今まで見たことない」

「何があるかホントわからんよ…」

「失敗だなんて珍しい…」

「信じられない」

「珍しすぎて叫んでしまったよ」

「オリンピックは魔物がいるわ」

「衝撃的だった、、、ジャンプじゃなくて まさかのリフト、、、」

「これがオリンピックなんだな…」

五輪4大会連続出場の木原は、三浦と組んだ2022年北京でペア日本初の入賞となる7位。メダルを獲得すれば、日本初の偉業となる。メダル圏の3位まで1.49点差、首位と6.9点差。16日（日本時間17日）に勝負のフリーに臨む。



