えっ、膝上何cm…？韓国美女ゴルファー、”美脚丸見せ”ミニスカSHOTで視線強奪

韓国美女ゴルファーのユ・ヒョジュが美スタイル際立つ近況でファンを虜にしている。

ユ・ヒョジュは最近、自身のインスタグラムを更新。ニュージーランドの国旗やハートの絵文字などをキャプションにつづり、数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真には、ユ・ヒョジュがゴルフカーに乗って山岳地帯の絶景を眺める姿が収められている。白を基調としたウェアに黒のミニスカートを合わせたシンプルなコーディネートで、ミニスカからスラリと伸びる引き締まった美脚が見る者の目を引く。

（写真＝ユ・ヒョジュInstagram）

別のカットでは、グリーン上でピンフラッグを手にするポージングも披露。現役ゴルファーながらモデル顔負けの美貌を発散し、多くのファンを魅了していた。

ユ・ヒョジュ（写真提供＝KLPGA）

ユ・ヒョジュは1997年4月21日生まれの28歳。中学1年生からゴルファーとしての活動を始め、2015年にプロ転向。ジャンプツアー（3部）、ドリームツアー（2部）でのプレーを経て2022年の「WEMIXチャンピオンシップ withワウマネジメントグループ SBS Golf」で初優勝を飾った。2025年シーズンは韓国女子ゴルフの正規ツアー（1部）で27大会に出場し、賞金総額4801万ウォン（日本円＝約509万円）を獲得している。