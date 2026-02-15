この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

栄養士のゆたれぴ氏が、自身のYouTubeチャンネルで炊飯器を使った「煮込みハンバーグ」のレシピを公開。フライパンで焼く工程や煮込む際の火加減の調整が一切不要で、調理の手間を大幅に削減できる画期的な方法を紹介した。



このレシピの最大の特徴は、全ての調理工程を炊飯器一台で完結させる点にある。まず、炊飯釜に牛豚合挽肉、みじん切りにした玉ねぎ、卵、パン粉、牛乳、塩こしょうを直接投入。粘り気が出るまでよく混ぜ合わせ、そのまま炊飯釜の中で小判型に成形する。



次に、成形したハンバーグの上から、トマトのダイスカット缶、ケチャップ、ウスターソース、砂糖、コンソメ、水を加える。調味料を全体に馴染ませる必要はなく、あとは炊飯器の蓋を閉めて通常炊飯モードのスイッチを押すだけである。火を使わないため、調理中にキッチンを離れて他の作業ができるのも大きな利点だと氏は説明する。



炊飯が完了すれば、中までしっかりと火が通り、ソースがよく染み込んだジューシーな煮込みハンバーグが完成する。この方法なら、ハンバーグが硬くなったり、ソースが焦げ付いたりする失敗もなく、誰でも手軽に本格的な一品を作れるだろう。忙しい日の夕食や料理初心者にも最適なこの時短レシピを、試してみてはいかがだろうか。