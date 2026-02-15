この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士のゆたれぴ氏が、自身のYouTubeチャンネルで炊飯器を使った「煮込みハンバーグ」のレシピを公開。フライパンで焼く工程や煮込む際の火加減の調整が一切不要で、調理の手間を大幅に削減できる画期的な方法を紹介した。

このレシピの最大の特徴は、全ての調理工程を炊飯器一台で完結させる点にある。まず、炊飯釜に牛豚合挽肉、みじん切りにした玉ねぎ、卵、パン粉、牛乳、塩こしょうを直接投入。粘り気が出るまでよく混ぜ合わせ、そのまま炊飯釜の中で小判型に成形する。

次に、成形したハンバーグの上から、トマトのダイスカット缶、ケチャップ、ウスターソース、砂糖、コンソメ、水を加える。調味料を全体に馴染ませる必要はなく、あとは炊飯器の蓋を閉めて通常炊飯モードのスイッチを押すだけである。火を使わないため、調理中にキッチンを離れて他の作業ができるのも大きな利点だと氏は説明する。

炊飯が完了すれば、中までしっかりと火が通り、ソースがよく染み込んだジューシーな煮込みハンバーグが完成する。この方法なら、ハンバーグが硬くなったり、ソースが焦げ付いたりする失敗もなく、誰でも手軽に本格的な一品を作れるだろう。忙しい日の夕食や料理初心者にも最適なこの時短レシピを、試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

ハンバーグのタネ作り
00:09

煮込みソースの材料を投入
00:18

通常モードで炊飯開始
00:21

ふっくらジューシーな煮込みハンバーグが完成

関連記事

オーブン不要って本当？炊飯器の″保温″と″炊飯″だけで作る、濃厚チョコブラウニーが簡単すぎた

オーブン不要って本当？炊飯器の″保温″と″炊飯″だけで作る、濃厚チョコブラウニーが簡単すぎた

 「材料入れて炊くだけ」で驚きのうまさ。炊飯器で作る〝とろとろサムゲタン風‘’の作り方

「材料入れて炊くだけ」で驚きのうまさ。炊飯器で作る〝とろとろサムゲタン風‘’の作り方

 炊飯器に材料を入れるだけ！「焼肉のタレ」で味が決まる、悪魔的ペッパーランチの作り方

炊飯器に材料を入れるだけ！「焼肉のタレ」で味が決まる、悪魔的ペッパーランチの作り方
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ゆたれぴレシピ_icon

ゆたれぴレシピ

YouTube チャンネル登録者数 3.25万人 77 本の動画
?♀?
youtube.com/channel/UC3U8d4Lc9UWpL85clhsa3uQ YouTube