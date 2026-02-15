コーチの方が嬉しそう!? フィギュア銅・佐藤駿の師弟関係が「素敵すぎる」「絆が強い」 SNSで初の夢舞台を総括【冬季五輪】
フィギュアスケート男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、銅メダルを獲得した佐藤駿が、現地時間2月14日までに自身のインスタグラムを更新。教え子のメダル決定を受け、競技後に狂喜乱舞する姿が話題となった日下匡力（くさか・ただお）コーチとの2ショットなどを公開した。
佐藤は計8枚の写真を投稿。その1枚目が日下コーチとの2ショットで、右手でサムアップポーズを取る恩師は、佐藤以上に表情を崩しているのが印象的だ。
文面では、まずは英語で「Thank you very much for your support！」と記し、続けて日本語で「たくさんの声援をありがとうございました！」と感謝を表現した。
自身初の夢舞台。団体戦ではフリーの大役を任され、銀メダル獲得に貢献した。「初めてのオリンピックものすごく緊張しましたが見てくださった皆様の応援がとても力になりました。団体戦、個人戦をこのミラノで滑ることができ幸せに思います」と振り返った。
「この経験を活かし、次に向けてレベルアップしていきます。ありがとうございました！Grazie！」と今後の飛躍を、フォロワーに約束した佐藤の投稿に対しては、「おめでとう！」と祝福が殺到した。
また、師弟関係に言及するコメントも多く「2人とも素敵すぎる」「一緒に全身で喜び合う姿を見た瞬間、二人の歩んできた月日を想って涙が止まりません」「絆が強い」「日下コーチに『素敵』と伝えてください」などの反応が寄せられている。
