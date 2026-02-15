トヨタのちいさなSUVが話題に

トヨタ最小クラスのハイブリッドとして注目される「アイゴX ハイブリッド」が、フランスで2025年12月15日に発売されました。

コンパクトなボディに電動化技術を組み合わせた新仕様ということもあり、登場直後から関心が高まっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「めちゃ小さい“SUV”」です！ 画像で見る（33枚）

初代は2015年に「アイゴ」としてデビューし、2021年のフルモデルチェンジでSUVテイストを強めた現行スタイルへ移行しました。このタイミングで車名もアイゴXへと変更されています。

欧州Aセグメントに属するアイゴXは、全長3.5〜3.8m級のクロスオーバーモデル。ボディサイズは全長3776mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベース2430mmで、「ヤリス」より小さなエントリーモデルとして位置づけられています。

フロントまわりはハイブリッド専用デザインとなり、シャープなヘッドライトなど電動車らしい印象が強調されています。

室内ではメーターパネルがフルデジタル化され、視認性と先進性が向上しました。

パワートレインは、従来は1.リッター直3ガソリンのみの設定でしたが、今回新たにハイブリッドが追加されました。

1.5リッター直3エンジンにモーターを組み合わせたシステムは、最高出力116馬力、最大トルク120Nmを発生します。

ヤリスや「ヤリスクロス」と同系のハイブリッドを採用しつつ、バッテリー配置の工夫やフロントオーバーハングの76mm延長によって、室内空間や荷室容量への影響を抑えた点が特徴です。

フランス市場ではハイブリッド導入に合わせてガソリン車が廃止され、グレードは「ダイナミック」「グラフィック」「コレクション」に加え、シリーズ初の「GRスポーツ」を設定。

GRスポーツは専用バンパーやアルミホイール、ブラックのボンネットフードを採用し、足まわりにも専用チューニングが施されています。

※ ※ ※

こうした発表を受け、ユーザーからは「街乗り用にちょうど良さそう」「小さいのに存在感がある」「扱いやすそう」といった声が寄せられています。デザインの変化や扱いやすいサイズ感に注目する反応が目立ちました。

価格は2万2200ユーロ（約340万円）から。Aセグメントとして初のフルハイブリッドとなるアイゴXは、小型電動車の選択肢を広げる一台として存在感を高めそうです。