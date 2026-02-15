櫻坂46山崎天、サングラス＆チェーンがアクセント「かっこよすぎ」「スポーティーも似合う」の声【TGCあいち・なごや2026】
【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。
【写真】櫻坂46メンバー「かっこよすぎ」スポーティーコーデに反響
ステージトップバッターで登場した山崎はスポーティーなサイクリングトップスをメインに、サングラスやチェーンをアクセントとして取り⼊れたスタイリングを披露。髪は団子にまとめて、毛先を出したカチモリヘアで魅了し、ファンからは「かっこよすぎ」「可愛い」「絵になる」「スポーティーも似合う」といった声が上がっている。
14年ぶりに“ものづくりの都”あいち・なごやで開催となる今回のテーマは「TSUMUGU：Design the Next」。最新設備を誇るIGアリーナを舞台に、生見愛瑠や岡崎紗絵、浮所飛貴（ACEes）、寺田心、同イベントのクリエイティブアンバサダーを務める岩田剛典など、愛知県出身のスターがずらり。ウエンツ瑛士と鷲見玲奈がMCを担当し、ファッションショーのほか、映画「純愛上等！」スペシャルステージ、FRUITS ZIPPERやME:Iのライブパフォーマンスなどが繰り広げられる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
